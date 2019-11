De Mihai Niculescu,

Sorina Pintea s-a aflat aproape doi ani în fruntea Ministerului Sănătății și a vorbit despre problemele grave din sănătate. Ea a spus și ce a reușit să rezolve în timpul mandatului său pentru reducerea mortalității.

„Nu-mi place să vorbesc despre greaua moștenire, aparține tuturor celor care au fost și sunt la putere. Timp de 30 de ani am făcut doar cârpeli. Ultimii doi ani cât am fost la conducerea Ministerului Sănătății am încercat, pe toate palierele, să fac niște lucruri normale într-un sistem de sănătate” a spus Sorina Pintea.

Sorina Pintea susține că a reușit să determine managerii de spitale să raporteze infecțiile nosocomiale, care înainte erau „ținute sub preș”- iar acesta era motivul pentru care România arăta bine în statistici.

„Infecțiile asociate actului medical nu s-au raportat, erau sub media europeană, dar când ascunzi sub preș nu știi ce să faci. Astfel, am reușit să luăm măsuri acolo unde ele au fost raportate.

Prin hotărâre de guvern, anul trecut a fost organizată o comisie interministerială care să studieze rezistența la antibiotice și infecțiile nosocomiale și se fac progrese în această direcție” a mai precizat Pintea.

„Avem o populație bolnavă”

Fostul ministru al sănătății susține că fondurile insuficiente nu au permis mai mult alocarea de sume către prevenție și programe naționale de combatere a maladiilor.

„S-au dat bani pe prevenție pe medicina primară, dar nu cât ar trebui, s-au dat pe programele naționale de vaccinare, dar nu au existat programe de screening înainte de 2018. Avem o populație bolnavă, deci nu putem să nu investim în spitale”

Sorina Pintea spune că România nu putea obține un loc mai bun în clasamentul țărilor cu privire la speranța de viață din UE, într-un timp scurt.

„Nu putem într-un an jumătate să promovăm de pe ultimele locuri pe primele, orice guvernare va face la fel. Să ne aducem aminte de problema cancerului. Comisia Europeană ne-a spus că am ieșit din zona roșie, am intrat în zona gri. Deci progresăm. Programul de tromboliză a salvat enorm de multe vieți. Asta înseamnă că oamenii se mobilizează. Cunoșteam aceste cifre am vorbit deschis despre ele, să nu uităm că ne comparăm cu țări cu bugete, cu salarii mult mai mare, Franța Italia.

S-au făcut progrese mari, dar până la urmă șine și de mentalitate și asta nici un ministru nu poate să schimbe” a mai precizat Sorina Pintea.

Fostul ministru a vorbit și despre consumul de alcool, care este o problemă în România. Ar trebui aplicate măsuri coercitive, crede Sorina Pintea

„Consumul de alcool îmi asum că nu am insistat foarte mult pentru asta, dar exista în medicina primară un proiect primar care ar trebui să se aplice, dar educația trebuie să primeze, chiar și prin coerciție, trebuie să-i și pedepsim pe cei care abuzează de sistemul medical folosind alcoolul. Sunt măsuri care trebuie să le discutăm cu toții, toate partidele, societatea civilă” a spus Pintea.

Exodul medicilor a fost mai mic în ultimii ani, a mai spus Sorina Pintea

„Medicii au plecat mai puțin cu 10-15%, în statistici. În mandatul meu s-au scos cele mai multe posturi la rezidențiat. Avem însă medici care nu vor să lucreze decât în orașe, centre universitare, salariile majorate în 2018, în 2019 investiții istorice s-au creat premisele să rămână în țară, avem nevoie de autoritățile locale, de stat, să-i convingă, spre exemplu să le ofere o locuință” consideră fostul ministru.

