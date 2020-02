De Mihai Niculescu,

„În condițiile crizei mondiale de materiale medicale de protecție, OMS recomandă ca echipamentul folosit să fie de unică folosință iar dacă nu se poate asta, dacă e folosit la mai mulți pacienți, între folosiri trebuie dezinfectat cu alcool etilic 70%. Pacienții ar trebui impărțiți în zone separate, cei confirmați și cei suspecți. Cazurile confirmate, conform OMS, trebuie consultate de o echipă medicală dedicată, fiecare pacient să aibă echipa lui dedicată dacă este posibil, tocmai pentru a minimiza potențiale contaminări în interiorul spitalului” a declarat Vlad Mixich în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX.

Cătălin Apostolescu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Balș, a spus că ”virusul nu zboară de pe costum pe pacienți!”. În lipsă de suficiente combinezoane, medicii de la Balș au dezvăluit colegilor din afară și ziarului că ei consultă pacienții nediagnosticați unul după altul, fără să schimbe costumul și că astfel se riscă îmbolnăvirea pacienților.

Spațiile unde se află persoanele bolnave, nu numai în cazul infecției cu coronavirus, ar trebui să fie izolate, și este recomandat ca doar un pacient să intre pe rând la consult, a mai spus expertul în politici de sănătate.

„Pentru cazurile suspecte OMS recomandă ca saloanele și sălile de așteptare să fie separate de circuitele obișnuite ale spitalului, CDC din SUA face o recomandare ca pacienții să aștepte în mașină sau într-un spațiu închis și să se prezinte în cabinetul de consultație după un sms sau telefon OMS recomandă medicilor să păstreze în zona de triaj distanță față de pacienți, din ce se știe nu este un virus care se transmite prin aer ci prin picături de salivă sau picături care au contaminat suprafețe care sunt atinse” a mai explicat Mixich.

Expertul în politici de sănătate a atras atenția că recomandările OMS sunt cu caracter general și se pot aplica și la situația de la Matei Balș. „Virusul nu sare de pe costum”, a confirmat Mixich, dar există pericol atingerii unui costum contaminat de o suprafață sau un pacient.

„Nu sunt familiarizat cu circuitele de la Matei Balș, virusul nu sare de pe costum, dar pentru a nu se atinge de aceea există recomandare OMS să se păstreze distanța de un metru dar și zonele separate. Echipamentul are mai multe elemente, ochelarii, masca, acel halat peste echipamentul obișnuit de spital, unele din aceste elemente pot fi refolosite, chiar și măștile pot fi purtate la mai mulți pacienți. Trebuie o delimitare clară a medicilor care consultă pacienții confirmați față de suspecți, și alți pacienți. Aceste categorii trebuie păstrate separat și pot să se amestece doar după dezinfectare, e cea mai bună metodă de a nu se transmite virusul în spital” a mai spus Vlad Mixich.

Doar în situații de criză. Organizația Mondială a Sănătății aprobă refolosirea echipamentului de protecție, dar după dezinfectare, a atras atenția Vlad Mixich.

„În situații de penurie, potrivit recomandărilor OMS, sunt anumite părți care pot fi folosite de la un pacient la altul. Practic, un medic care poartă același echipament de protecție intră la suspecții de coronavirus, îi consultă și merge într-o altă zonă a spitalului unde sunt bolnavi cu altă patologie, dacă merge cu același halat, mănuși, aceeași mască asta nu e în regulă” a conchis expertul.

