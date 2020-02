De Adriana Nedelea,

În lipsă de suficiente combinezoane, medicii de la Balș au dezvăluit colegilor din afară și ziarului că ei consultă pacienții nediagnosticați unul după altul, fără să schimbe costumul și că astfel se riscă îmbolnăvirea pacienților.

Doctorul Cătălin Apostolescu a recunoscut că nu se schimbă costumele și a declarat pentru Libertatea: ”Nici nu e nevoie să le schimbăm. Nu schimbăm costumele decât dacă sunt deteriorate sau murdare vizibil. Virusul nu zboară de pe costum pe pacienți!”

„E firesc să nu schimbăm costumul, nici la Ebola nu se schimă. Nu e nevoie decât atunci când este vizibil murdar sau degradat”, a mai zis el.

Vlad Mixich, expert în politici de sănătate, îl contrazice însă pe reprezentantul Institutului Matei Balș.

„Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă ca echipamentul folosit să fie de unică folosință, iar, dacă e nevoie, dacă nu se poate asta, dacă e folosit la mai mulți pacienți, între folosiri trebuie dezinfectat cu alcool etilic 70%”, a spus acesta.

„Pacienții ar trebui împărțiți în zone separate, cei confirmați și cei suspecți, cazurile confirmate, conform OMS, trebuie consultate de o echipă medicală dedicată, fiecare pacient să aibă echipa lui dedicată dacă este posibil, tocmai pentru a minimiza potențiale contaminări în interiorul spitalului”, a mai declarat Mixich, la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX.

