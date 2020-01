Managerul Spitalului Universitar de Urgență București, Adriana Nica, a dispus să fie făcută o anchetă internă în legătură cu această situație. Ea susține că trupul a fost lăsat nesupravegheat doar câteva minute, într-o zonă în care nu au acces pacienții sau vizitatorii spitalului.

Adriana Nica: ”Am cerut note explicative de la secția de cardiologie, unde a murit pacientul. Pacientul era la finalul celor două ore în care trebuia să rămână pe secție. Brancardierul l-a lăsat pe scările de evacuare unde nu au acces nici aparținătorii nici bolnavii când a mers să-i spună că o așteaptă asistentei care trebuie să-l însoțească

Comisia de disciplină se reunește săptămâna viitoare.”

”În lege se stipulează că două ore, pacientul stă învelit într-un cearșaf, fie într-un sac negru, până să ajungă la anatomie patologică.”

”Greșeala persoanelor cercetate probabil este că a lăsat pacientul câteva minute pentru a aștepta asistenta care trebuia să-l însoțească. E o secție de cardiologie cu multe urgențe.”

”Toate aceste aspecte au fost strânse în notele explicative și, în funcție de ce va decide Comisia de disciplină, de la un avertisment până la desfacerea contractului de muncă”.

”Cu privire la imagini, sunt luate din zona în care se recoltează și se strânge gunoiul, di zona care face legătura cu containerele. Este un lift dedicat pentru transportul gunoaielor și este o zonă pur administrativă”

Emanuel Ungureanu, deputat USR: ”Doamna Nica minte. Scenele pe care le-am filamt vara trecută cu depozitele de gunoi din curtea spitalului care au fost strânse după ce am făcut eu publice imaginile. Este o practică cu lăsarea decedaților cu lăsarea decedaților pe acele scări interioare. O să văd o imagne cu o pacientă care a murit pe 25 iunie care a stat pe scări de dimineață la 8.30 până seara. Faptul că ar fi fost un accident este o minciună”.

”Dl. Cepoi se contrazice. El spune că ANMCS spune că nu au niciun fel de responsabilitate de verificare după ANMCS, apoi spune că suspendă acreditarea dacă nu sunt respectate regulile, deci are responsabilități de monitorizare. Vedeți câtă ipocrizie? Această practică a abandonării unui decedat, să lași o persoană expusă astfel, o ființă umană, este absolut inimaginabil. Vedem astfel de lucruri și la Spitalul CFR din Cluj și la Spitalul de Urgență Cluj ”

Vasile Cepoi, președinte ANMCS: ”Dacă s-a întâmplat așa, nu s-au respectat regulile privind managementul pacientului decedat. Transferul la morgă nu înseamnă că lași cadavrul ca să mai chemi pe cineva”.

”Certificatul de acreditare este similar permisului de conducere care arată că știi să conduci bine, dar nu și că vei conduce bine”.

”Vom verifica dacă procedurile legate de managementul pacientului decedat sunt cunoscute și respectate. Dacă nu sunt, vom proceda la o suspendare a acreditării și vom ajuta managementul spitalului să aplice aceste proceduri”.

Momente dureroase la incinerarea Cristinei Țopescu. Trupul neînsuflețit al jurnalistei a fost incinerat la Crematoriul din Vitan Bârzești. Printre cei aproximativ 20 de oameni prezenți la crematoriu au fost, alături de mama Cristinei Țopescu și cei 2 frați vitregi, și Ștefan Bănică Jr, Andreea Berecleanu și Monica Pop.

Monica Pop: ”S-a urmat dorința Cristinei. așa cum a vrut ea. A fost o slujbă frumoasă, au respectat creștinește ceea ce trebuia. Realmente a fost de suflet”.

”Ea spunea că vrea să trăiască cât mai mult ca să aibă grijă de căței. Avea foarte mulți căței. Dacă ar fi premeditat așa ceva, ar fi dus cățeii mai întâi la loc sigur”.

”În preajma sărbătorilor a murit un cățel, o lovitură crâncenă pentru ea și asta a fost unul dintre motivele pentru care multă vreme nu a răspuns la telefon. Era o cățelușă la care ținea foarte mult. Mama ei a știut că va urma o perioadă în care nu va dori să vadă pe nimeni”.

”Cred că, dacă ai vrut să-i găsești un defect, nu aveai. Nu avea niciun fel de răutăți. Astfel de oameni ar trebui să coopteze partidele. Dacă ar fi ajuns europarlamentar, așa cum își dorea, ar fi ajuns o personalitate pe care ar fi cunoscut-o toată Europa”.

Aflați la Adriana Nedelea LA FIX și ce spune Moise Guran că vrea să schimbe în politică, alături de USR și PLUS.

Moise Guran: ”Nu sunt încă nici membru, azi am avut ultima emisiune la Radio FM. Mă voi înscrie cel mai probabil în USR. Am accepotat să coordonez campaniile electorale din acest an ale USR-PLUS și mă voi implica activi în campanii”.

”Mi-am propus să facilitez discuțiile dintre cele două partide și discușțiile lor cu PNL pentru că vor guverna împreună, nu este altă cale”.

”Este opinia dlui Tănase cu singura condiție să fim bine documentați când spunem ceva. Veniturile mele sunt publice. Pe ultimul an, vneiturile mele vor fi depășit 100.000 de euro, câștigurile mele din presă au ajuns și la 200.000 de euro. Nu plec din presă pentru bani.”

”Analiza dlui Stelian Tănase arată că nu m-a cunosctut suficient deși am lucrat împreună în TVR”:

”Eu nu cred în disciplina de partid și cultul ei. Partidul este un instrument de a realiza ceva pentru țara ta. Eu cred mai degrabă într-o strategie și o planificare a lucrurilor de care vorbim atunci vând trebuie. Cred că USR-PLUS are nevoie de o astfel de strategie”.

”Este o tragedie că am pierdut un sfert din poulație în 30 de ani. Problema demografică a României este că va trebui să schimbăm perspectiva. Putem construi o strategie de reformare profundă, de la Constituție până la păduri”.

