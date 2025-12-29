„Verde” în București

Harta uRADMonitor, rețeaua independentă de senzori care măsoară nivelul poluării în Capitală, a fost complet „verde” în dimineața zilei de 29 decembrie, un fenomen rar pentru această perioadă a anului, când traficul intens și încălzirea locuințelor mențin, de obicei, concentrații ridicate de particule nocive deasupra orașului.

Harta uRADMonitor, rețeaua independentă de senzori care măsoară nivelul poluării în București pe 29 decembrie 2026

Analiza datelor arată că nivelul mediu al particulelor PM 2.5 a scăzut până la aproximativ 6,5 micrograme pe metru cub în zona centrală, de patru ori sub limita maximă admisă.

Valori similare au fost înregistrate și în sudul Capitalei, zone cunoscute pentru episoadele frecvente de poluare cauzate de arderi ilegale de deșeuri.

De exemplu, un senzor din zona Constantin Brâncoveanu a indicat o medie de aproximativ 10 µg/m³ pe timpul nopții, cu un vârf izolat de aproape 20 µg/m³ în jurul orei 03:30.

Consecința condițiilor meteo

Specialiștii arată că această „curățare” neobișnuită a aerului este consecința directă a condițiilor meteorologice favorabile, nu a unor măsuri administrative.

Cu doar o zi înainte, pe 28 decembrie, un incendiu de proporții la un depozit de pe Bulevardul Iuliu Maniu a generat cantități mari de fum, însă vântul a dispersat rapid poluanții, acționând ca un ventilator natural.

Situația contrastează puternic cu cea din 20 decembrie, când zone care acum afișează indici de „aer de munte” se aflau sub cod roșu sau violet de poluare.

Atunci, senzorii din zona Calea Victoriei și Parcul Nicolae Iorga au înregistrat valori de peste 150 µg/m³ pentru particulele PM 2.5, de șase ori peste limita legală, iar în nordul orașului, în apropierea Parcului Herăstrău, s-au consemnat vârfuri extreme, de până la 600 µg/m³.

O pauză temporară

Particulele PM 2.5 sunt extrem de periculoase, deoarece pătrund adânc în plămâni, ajung în sânge și pot provoca inflamații sistemice.

În plus, apropierea nopții de Revelion aduce un risc suplimentar de poluare din cauza materialelor pirotehnice, care în anii anteriori au dus la creșteri ale indicilor de poluare cu până la 400% peste limitele admise.

În acest context, actuala perioadă de aer curat pare a fi doar o pauză temporară, înaintea unui nou episod de poluare accentuată.