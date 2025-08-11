Ce se întâmplă cu durata de viață a bateriei

Dacă motorul mașinii este oprit cu aerul condiționat încă pornit, durata de viață a bateriei poate scădea semnificativ. De aceea, este recomandat să opriți aerul condiționat cu câteva minute înainte de a opri vehiculul.

Acest lucru ajută la menținerea temperaturii din habitaclu și previne uzura prematură a bateriei, conform ziarului spaniol 20Minutos.

Mai mult, lăsarea sistemului de climatizare pornit după oprirea motorului poate duce la acumularea de umiditate în conductele de ventilație.

Conform sursei citate, acest fenomen poate provoca coroziune și apariția mucegaiului, ceea ce afectează calitatea aerului din mașină. În timp, aceste probleme pot avea un impact negativ asupra sănătății pasagerilor.

Folosirea corectă a aerului condiționat nu doar că prelungește durata de viață a bateriei, dar contribuie și la menținerea unui mediu sănătos în interiorul vehiculului.

Metode alternative de răcorire a mașinii

Libertatea a întocmit o listă de metode alternative de răcorire a mașinii. Iată câteva dintre acestea:

Încearcă, pe cât posibil, să parchezi mașina într-un loc umbros, chiar dacă vei avea mai mult de mers pe jos. Volanul nu se va încinge rău, iar bordul nu va emana căldura acumulată de la soare, astfel că vei fi încântat să te urci într-o mașină nu atât de fierbinte pe cât ar fi fost dacă ai fi lăsat-o în soare.

Pentru ca aerul să se ventileze în habitaclu, lasă puțin întredeschise două dintre geamurile laterale, de preferat cel din dreapta faţă şi cel din stânga spate. De asemenea, această metodă o poți aplica și în timpul mersului, cu condiția să circuli cu viteză redusă. Atenție! Dacă te deplasezi cu viteză mare, iar geamurile sunt deschise, consumul de carburant va crește cu 20%.

Pune întotdeauna un parasolar pe parbriz, iar dacă lipsești mai mult timp, pune unul și la lunetă. Astfel, interiorul mașinii se va păstra mai răcoros, deoarece parasolarul reflectă razele soarelui și permite răcirea habitaclului cu câteva grade. În plus, vei evita deteriorarea în timp a volanului, a bordului și a tapițeriei, în special a celei din piele.



