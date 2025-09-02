O schimbare așteptată de toți pasagerii

Începând cu 3 septembrie 2025, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj devine primul aeroport din România care elimină regula privind transportul lichidelor de maximum 100 ml în bagajul de mână.

De acum, pasagerii care pleacă de pe aeroportul din Cluj vor putea lua la bord recipiente individuale de până la 2 litri, fără să fie nevoiți să le scoată separat la controlul de securitate.

Cum a fost posibilă schimbarea

Decizia a fost luată în urma colaborării cu Brigada Antiteroristă a SRI și cu producătorul echipamentelor de securitate. Noile sisteme folosesc softuri actualizate, capabile să detecteze explozibili lichizi conform standardelor europene.

„Au fost reactualizate softurile echipamentelor la noile standarde privind detecția explozibililor din lichide și a fost reconfigurat sistemul echipamentelor conform cerințelor Comisiei Europene. Odată cu ridicarea restricțiilor, timpul de procesare a pasagerilor va scădea”, a declarat David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj.

Decizia, salutată și de autoritățile locale.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a subliniat: „Ridicarea restricțiilor privind cantitatea de lichide ce poate fi transportată la bordul aeronavelor este o măsură așteptată de pasageri. Adoptând aceste măsuri, dovedim încă o dată că Aeroportul Internațional Cluj rămâne un model de bune practici în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii, siguranța și securitatea pasagerilor.”

La rândul său, Viorel Federiga, președintele Consiliului de Administrație al aeroportului, a explicat că echipamentele de securitate au fost achiziționate în 2024 din fonduri europene, prin proiectul „Extindere terminal pasageri plecări pe latura de Nord”.

Un aeroport în continuă creștere

Cu peste 3,2 milioane de pasageri în 2024 și estimări de 3,4 milioane pentru 2025, Aeroportul Internațional Cluj este cel mai mare aeroport regional din România. Aeroportul Otopeni se pregătește și el să elimine limita de 100 ml pentru lichidele pe care pasagerii le pot transporta în bagaj.

Măsura de eliminare a restricției de 100 ml, valabilă în toată Uniunea Europeană până cel târziu în 2026, face ca aeroportul din Cluj să fie pionier în România în implementarea noilor standarde de securitate, aducând beneficii directe pasagerilor: mai mult confort, mai puțin stres și controale mai rapide.

