Ce afacere dezvoltă în România Konstantin Evdakov, un rus asociat cu fosta soție a lui Vladimir Putin. Datele a sute de mii de români, stocate de firma pe care o deține 

Și în Rusia există beizadele. Copii de politicieni și oligarhi care beneficiază de școli bune, de uși deschise, facilități fiscale și afaceri la cheie. Konstantin Evdakov este unul dintre acești norocoși ai sorții.

Konstantin este fiul oligarhului Kirill Evdakov, fost președinte al consiliului de administrație și acționar al Qiwi Bank (a cărei licență a fost retrasă la începutul acestui an). Qiwi Bank este o instituție financiară mică, dar care se bazează pe cel mai mare lanț de terminale self pay.

Konstantin Evdakov. Foto: Facebook

Konstantin Evdakov a absolvit Centrul de Inovare Skolkovo (un fel de MBA), instituție creată de Dmitri Medvedev prin decret prezidențial. Beneficiind de finanțări generoase de la bugetul federal rus, Skolkovo include cinci „clustere” specializate în diferite domenii: IT, energie, tehnologii nucleare, biomedicină și tehnologii spațiale.

Acest centru de pregătire este un fel de școală de cadre care pregătește tinerii pentru afaceri din domenii inovative. Bineînțeles că nu orice muritor de rând are acces la băncile acestei școli din Moscova, considerată de elită.

Konstantin Evdakov a absolvit Skolkovo în 2017, unde a fost coleg cu Anton Zinoviev, alături de care avea să pună bazele unei afaceri de succes.

Anton Zinoviev

„Davai car, davai mașina”

Cei doi au fondat, încă de când erau colegi la Skolkovo, în 2016, compania CarMoney, o platformă pentru acordarea de împrumuturi. Practic, CarMoney este o casă de amanet care acceptă drept garanție autoturismul. Inovația constă în faptul că cel care își amanetează mașina o poate folosi în continuare până la scadența contractului.

Foarte rapid, CarMoney a deveni lider de piață, având o creștere fulminantă, iar cei doi fondatori ai afacerii au fost considerați niște genii financiare și manageriale.

Anton Zinoviev era creierul afacerii, iar Konstantin Evdakov, cel care finanța, de fapt, businessul din umbră, cu banii familiei.

Încă de la începutul afacerii, tinerii antreprenori se plimbau deja cu elicopterul, navigau cu iahturile, se afișau în cluburi scumpe cu mașini de lux și organizau petreceri la Monte Carlo. Dar până aici nimic nou.

Cum a intrat fosta soție a lui Vladimir Putin în afacerea CarMoney

La scurt timp, mai exact în 2017, apare și declinul, iar afacerea cu creditul garantat de mașini are nevoie de o infuzie de capital. Sau poate nu a fost un declin, ci doar momentul de a fi achitată o datorie, spun unele surse.

Astfel, fondatorii CarMoney, Anton Zinoviev și Konstantin Evdakov, au atras investiții de 10 milioane de dolari în schimbul unei părți din proiect.

Așa că, în compania cipriotă care derulează afacerea celor doi, CarMoney CY LTD, apare ca investitor un alt offshore, Meridian LLC, care, la rândul său, este controlat de Interiorservice LLC.

Unicul fondator al Interiorservice LLC este Ludmila Aleksandrovna Shkrebneva, adică nimeni alta decât fosta soție a lui Vladimir Putin.

Putin și Ludmila

Shkrebneva este numele de fată al fostei soții a lui Putin, iar acum folosește și numele de Ocheretnaya, după actual soț, Artur Ocheretny.

După ce Ludmila Shkrebneva a devenit beneficiara a 7% din acțiuni, CarMoney a început să realizeze profituri-record.

În Rusia este bine-cunoscut faptul că Ludmila se bucură de un statut privilegiat în afaceri. De altfel, fosta soție a lui Putin este o persoană foarte bogată, cu proprietăți pe Coasta de Azur și cu multe afaceri profitabile.

În luna aprilie a acestui an, autoritățile franceze i-au confiscat Ludmilei o vilă în valoare de 5,4 milioane de euro situată pe malul Atlanticului.

Conacul confiscat

Dar pentru CarMoney, anul 2023 a însemnat apogeul: afacerea a fost cotată la bursa din Moscova, veniturile și portofoliul de clienți ale companiei au crescut vertiginos, iar sediul central al firmei a fost mutat din Cipru în Rusia.

Profitul net al CarMoney pentru 2022 a crescut cu 66%, la 403 milioane de ruble, comparativ cu anul precedent. Încasarea medie a creditului auto a crescut cu 15%, până la 277.000 de ruble. Suma totală a împrumuturilor acordate a depășit 3 miliarde de ruble, iar veniturile companiei s-au ridicat la 2,7 miliarde de ruble.

Filiera prin care Konstantin Evdakov a ajuns investitor în România

În anul 2010, Dmitriy Bibik din Kazahstan fondează la București firma CityPay SRL. Administratorul firmei era moldoveanul Victor Gorea, care, din 2020, ocupă poziția de director general al Tucano Coffee România.

Victor Gorea

CityPay este în topul plăților instant prin intermediul terminalelor de cash-in cu autoservire. Compania deține o largă rețea de terminale de plată, cu acoperire națională și oferă posibilitatea achitării serviciilor a peste o sută de furnizori locali şi internaționali.

După trei ani, firma este preluată de trei offshore-uri din Cipru: Sushima Management Ltd, Siniks Ltd și Sorus Enterprises Ltd.

Un an mai târziu, în CityPay SRL este cooptat și offshore-ul Intemet Partners LTD din BVI, parte a grupului rusesc Qiwi, una dintre cele mai mari companii de self pay, unde acționar este Kirill Evdakov, tatăl tânărului Konstantin.

Intemet Partners LTD deține și în Republica Moldova firma Multicasa SRL, o sucursală a Qiwi, administrată tot de Victor Gorea.

Qiwi Group şi-a început activitatea în România, în anul 2009, prin firma StartPay Services SRL. Holdingul Qiwi este cel mai mare jucător din lume de pe piaţa plăţilor electronice.

În 2015, CityPay SRL beneficiază de o majorare de capital cu fabuloasa sumă de 400 de lei, fiind cooptați patru noi asociați: Konstantin Evdakov, Alexey Shesternin Victorovici (fost jucător de hochei la echipa finanțată de gigantul petrolier de stat Rosneft), Victor Gorea (actualul director de la Tucano) și Konstantin Gordon (omul de încredere și partenerul de afaceri al cofondatorului Qiwi, Serghei Solonin).

Konstantin Gordon

După mai multe schimbări, în prezent, asociații CityPay sunt offshore-ul cipriot Sorus Enterprises Ltd, Konstantin Evdakov și Alexey Shesternin.

Comparativ cu afacerile din Rusia, Evdakov merge în România numai pe pierdere. De la înființare, CityPay SRL a pierdut milioane, doar anul trecut a fost pe minus cu aproape 800.000 de lei. Dar, ca și în cazul rușilor care produc criptomonede în România și despre care Libertatea a scris, este posibil ca pentru Evdakov și partenerii săi de la Moscova cel mai important câștig să fie stocarea datelor personale a sute de mii de români care folosesc terminalele lor de self pay.

