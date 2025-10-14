Pe prima poziție se află SA&PE Construct, cu o cifră de afaceri de 5,02 miliarde de lei în 2024, în creștere cu 77% față de anul anterior, și un profit net de 229,1 milioane de lei, mai mare cu 237%.

Compania are doar patru angajați, iar acționariatul este împărțit egal între Răzvan Petru Umbrărescu și Alexandru Teodor Umbrărescu (câte 50% fiecare).

Pe locul al doilea se situează Spedition UMB, cu afaceri de 5 miliarde de lei, în urcare cu 59% față de 2023, și un profit net de 81,8 milioane de lei, în creștere cu 65%.

Compania are 68 de angajați, cu 21% mai mulți decât anul trecut. Acționarii sunt Mirela Umbrărescu (89%), Alexandru Teodor Umbrărescu (5%), Răzvan Petru Umbrărescu (5%) și Dorinel C. Umbrărescu (1%).

Aceeași structură de acționariat se regăsește și la Tehnostrade, clasată pe locul al treilea, care a raportat în 2024 afaceri de 4,36 miliarde de lei, în creștere cu 54%, un profit net de 417,4 milioane de lei (+20%) și 6.457 de angajați, cu 35% mai mulți decât în 2023.

Firmele familiei Umbrărescu domină podiumul topului constructorilor încă din 2022, singurele schimbări din ultimii ani vizând ordinea între ele — dacă în 2022 și 2023 Spedition UMB era lider, în 2024 SA&PE Construct a urcat pe primul loc.

Pe lângă companiile Umbrărescu, top 10 constructori include și alți antreprenori români de top: Construcții Erbașu (familia Erbașu), Arcada Company (familiile Humă și Mantu) și Concelex (familia Pițurlea).

În clasament se regăsesc și mari jucători internaționali precum PORR Construct și Strabag (Austria), WeBuild (Italia) și Aktor (Grecia).

