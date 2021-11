În vara lui 2020, Kassim Tajideen se întorcea acasă după trei ani petrecuți în temnițe americane și era întâmpinat cu boabe de orez și petale de flori de vecinii din Hanaouay, un sat din sudul Libanului.

Pentru săteni, Tajideen e un afacerist care s-a ridicat din nimic pentru a construi un imperiu de succes pe trei continente și nu a uitat nici de conaționalii săi, pe care i-a adus ca angajați loiali în companiile sale de peste mări, scriu jurnaliștii CRJ în investigația publicată de Newsweek România.

Însă, pentru autoritățile belgiene, libanezul era arhitectul unui sistem imens de evaziune fiscală, spălare de bani și fraudă cu facturi false în valoare de 50 de milioane de euro. Întreaga operațiune a fost pusă la cale la începutul anilor 2000 în birourile lui Tajideen din Anvers. În vreme ce americanii îl consideră „un contribuitor financiar important la Hezbollah”, organizație paramilitară șiită care controlează de altfel regiunea libaneză unde s-a născut Tajideen.

În România, afaceristul a început să-și plimbe banii cu mult înainte de a intra în vizorul Statelor Unite.

Era martie 1999, când 300.000 de dolari intrau într-o sucursală din București a Băncii Turco-Române. Banii veneau de la New York. Iar 55 de secunde mai târziu, suma intra într-un cont deschis de firma Frații Crawn Com SRL, care apărea zece zile mai târziu la Registrul Comerțului cu un capital social de 300.000 de dolari, bani împărțiți frățește de cei patru acționari, printre ei Kassim Tajideen și fiul său Mohamed.

Prima adresă a firmei e un apartament de pe bulevardul Alexandru Obregia din Sectorul 4, iar mai apoi, Frații Crawn Com SRL se mută într-un depozit din Voluntari.

La același sediu apare de-a lungul aniilor și China Town Business Center SRL, fondată de Zhang Jianjun, patronul din acte al bordelului Shanghai despre care au scris în 2018 jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor.

Investigația CRJ nu dezvăluie cum ambele firme au ajuns să aibă în acte drept sediu același apartament din Sectorul 4, dar arată cum, la doar trei luni după constituire, firma Frații Crawn Com SRL își reduce capitalul social la 50.000 de dolari. Restul de 250.000 de dolari sunt retrași din conturi de cei patru acționari și dispar fără urmă în România sfârșitului de anii ‘90.

Nu există nicio dovadă că firma a funcționat vreodată propriu-zis, iar aceasta este și radiată în 2004. Singurul lucru care rămâne în urma ei este transferul imens de bani făcut pe ruta New York – București. Pe când firma românească dispărea, Kassim Tajideen începea deja să aibă probleme grave în justiția din Belgia.

Un alt fiu al lui Tajideen vine în 2015 în România

Dacă tatăl nu mai apare în nicio afacere din România după Frații Crawn SRL, un alt fiu al afaceristului libanez, Hussen Tajideen, înființează în 2015 o nouă firmă a clanului la Craiova.

Firma Malmoula TH SRL funcționează până-n 2019, dar de înființarea ei și de găsirea unui sediu se ocupă în acte membri ai comunității arabe din Oltenia.

La Registrul Comerțului, actele sunt depuse de Altinawi Abdulaziz, fiul lui Altinawi Hamzeh, un doctor sirian care a studiat la UMF Craiova. În vreme ce contractul de închiriere pentru sediul firmei e semnat ca împuternicit de Salame Bilal, un palestinian născut în Liban. Ambii bărbați au adrese de domiciliu în Craiova.

Contactat de jurnaliștii CRJ, Salame Bilal a negat că a lucrat vreodată cu Hussen Tajideen. „Nu l-am văzut pe Tajideen. Cel care a lucrat cu noi e Altinawi Hamzeh. Firma era reprezentată de doctorul Hamzeh, care e de 40 de ani în Craiova”, a explicat palestinianul potrivit Newsweek România.

În schimb, Hamzeh Altinawi recunoaște că a lucrat pentru Tajideen, pe care l-a cunoscut prin intermediul unui fost coleg de cămin, Ali Abou-Khalil, al cărui frate a fost căsătorit la un moment data cu sora lui Hussen Tajideen.

„M-a chemat Ali atunci și mi-a spus că Hussen vrea ca cineva să se ocupe de afacerea lui. Ali nu avea cum, pentru că se ocupa de propria afacere. M-a chemat pe mine pentru că știa că sunt fără loc de muncă. Hussen Tajideen avea de primit bani de la asociatul lui din Germania, dar ăsta i-a dat marfă, haine second-hand. Ca să vândă marfa, a deschis o firmă aici. A vândut marfa și gata, firma s-a închis pentru că nu mai voia să continue afacerea”, le-a explicat Altinawi Hamzeh jurnaliștilor CRJ.

Legătura dintre familia Abou-Khalil și Tajideen e confirmată de fiul lui Ali, Samir Abou-Khalil, care a făcut parte la un moment dat din PSRO, un partid politic înființat de Mircea Geoană. Pe Facebook, Samir încă păstrează o fotografie în care apare alături de numărul doi din NATO.

Dar mai important este că tânărul i-a cunoscut atât pe cei doi frați Tajideen care au avut afaceri în România, Mohamed și Hussen, cât și pe șeful clanului, Kassim.

„L-am cunoscut pe Mohamed Tajideen în Liban, cred că în 2006. Am fost la bunici acolo. Mohamed nu a fost niciodată la Craiova. Tot în Liban l-am văzut pe Kassim când am fost acasă la Mohamed. Hussen Tajideen a fost în Români. Acum câțiva ani, eu stăteam în București când m-am întâlnit cu el. Nu am avut tangențe, mai mult de amiciție, dar nu știam că are o firmă în Craiova. Când l-am cunoscut pe Hussen, avea o firmă de haine second-hand în Germania”, le-a spus jurnaliștilor Samir Abou-Khalil.

Restul investigației poate fi citită pe Newsweek România.

PARTENERI - GSP.RO „La București stătea câte trei ore la coadă pentru pâine și deodată purta ceas de 28.000 de lire”. Jucător al „Generaţiei de Aur”, atacat în presa din Marea Britanie

Playtech.ro Ce se întâmplă cu fix 72 de ore înainte să mori. Primul semn care apare, oamenii de știință au făcut descoperirea

Observatornews.ro Noi reguli de călătorie în Europa. Certificatul verde devine vital: valabilitate de 9 luni, propusă de Comisia Europeană

HOROSCOP Horoscop 25 noiembrie 2021. Scorpionii sunt tentați să-și folosească autoritatea pentru a forța mâna unor apropiați

Știrileprotv.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum a reușit să fure o grupare de infractori 130 cisterne de motorină de la Mihail Kogălniceanu

Telekomsport Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie