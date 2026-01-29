Clienta a apelat la un truc

Un agent imobiliar a refuzat să primească o femeie la o vizionarea unui apartament din cauza numelui ei pakistanez. Acum trebuie să-i plătească 3.000 de euro daune. Instanța a constatat că aceasta constituie discriminare etnică.

Incidentul s-a petrecut în 2022. Humaira Waseem, aflată în căutarea unui apartament pentru ea și familia sa în Groß-Gerau, Hessa, a aplicat online pentru o proprietate – și a primit un refuz prompt din partea agentului imobiliar. Nu erau disponibile programări, i s-a spus.

Ulterior, clienta a recurs la un truc. Când femeia în vârstă de 30 de ani a folosit numele Schneider, Schmidt și Spieß – cu informații altfel identice despre venituri și profesie – i s-au oferit imediat programări pentru o vizionare.

A pasat responsabilitatea proprietarului

În aceste condiții, Waseem a cerut despăgubiri de la agentul imobiliar. Anul trecut, Tribunalul Regional Darmstadt i-a acordat 3.000 de euro plus rambursarea onorariului avocatului.

Cu toate acestea, agentul a făcut apel, iar cazul a ajuns la Curtea Federală de Justiție (BGH). Ședința de judecată din decembrie s-a concentrat în principal pe întrebarea dacă un agent imobiliar poate fi tras la răspundere pentru o astfel de încălcare a legii.

Agentul imobiliar și avocatul său au susținut că acesta fusese angajat de proprietar – prin urmare, proprietarul era responsabil.

Avocatul lui Waseem a replicat că ar apărea o lacună impotantă, dacă comportamentul discriminatoriu al agenților imobiliari ar rămâne nepedepsit. Cei care caută apartamente sunt, de obicei, în contact cu agenți imobiliari sau companii de administrare a proprietăților – și nu cu proprietarii, adesea anonimi.

Agentul trebuie să plătească

Primul Senat Civil al Curții Federale de Justiție (BGH) a fost de acord. Președintele Curții, Thomas Koch, a declarat că acesta este un „caz clar de discriminare”.

El a adăugat că agenții imobiliari trebuie, de asemenea, să respecte interdicția legală împotriva discriminării. La urma urmei, ei reprezintă „blocajul” pe care potențialii chiriași trebuie să îl depășească pentru a obține un apartament. Dacă această interdicție este încălcată, agentul trebuie să plătească daunele rezultate.

Humaira Waseem, care a mers la proces, a fost mulțumită de decizie: „Mi-a fost luată o mare greutate de pe suflet”.

