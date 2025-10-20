Germania, „una dintre cele mai sigure țări”

Într-un nou ghid publicat, instituția recomandă cetățenilor să fie pregătiți și să aibă provizii de alimente pentru trei până la zece zile, subliniind că „un război nu mai pare la fel de improbabil ca acum câțiva ani”.

Deși agenția subliniază că Germania rămâne una dintre cele mai sigure țări din lume, noul raport marchează o schimbare de ton semnificativă față de ultimele decenii.

„Întotdeauna merită să fii bine pregătit din timp”, explică Ralph Tiesler, președintele BBK.

Ghidul actualizat, intitulat „Pregătirea pentru crize și dezastre”, oferă sfaturi despre cum pot cetățenii să reacționeze în situații extreme, cum să recunoască dezinformarea și unde să găsească adăpost în timpul unor posibile atacuri asupra zonelor urbane.

De la dezastre naturale la amenințări hibride și război

De la primul ghid BBK publicat în 1990, scenariile militare nu au mai fost menționate.

Până acum, accentul a fost pus pe dezastre naturale sau defecțiuni tehnice, cum ar fi incidentul din aprilie 2025 din Spania și Portugalia, când o defecțiune electrică a lăsat milioane de oameni fără curent.

De data aceasta, însă, ghidul menționează explicit amenințările hibride, inclusiv:

Recomandări „Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”

atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice,

campanii de dezinformare,

sabotaj și război.

„Ne confruntăm cu o situație globală care îi îngrijorează pe mulți. Prin noul nostru ghid, dorim să oferim sprijin și îndrumare acolo unde oamenii sunt îngrijorați sau au nevoie de informații”, spune Ralph Tiesler, președintele BBK.

Un context tensionat: războiul Rusiei împotriva Ucrainei și avertismentele serviciilor secrete

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei, care durează de aproape patru ani, și amenințările continue ale Kremlinului la adresa securității europene au determinat BBK să actualizeze recomandările sale.

Discuțiile despre reintroducerea recrutării obligatorii și utilizarea dronelor au contribuit la decizia de a aborda din nou scenariile militare.

„Suntem deja în linia de foc, nu trebuie să ne relaxăm”, a avertizat Martin Jäger, președintele Serviciului Federal de Informații (BND).

Cum se pregătesc germanii pentru o posibilă criză

Potrivit BBK, fiecare gospodărie ar trebui să fie pregătită să fie autosuficientă timp de trei până la zece zile.

„Este important să spunem că nu există reguli fixe pentru pregătirea în caz de urgență; fiecare trebuie să decidă pentru sine însuși”, a precizat Tiesler.

Un sondaj recent arată că 53% dintre germani nu au făcut nicio pregătire de urgență.

„Fiecare pas mic în pregătire este mai bun decât niciunul. Acești mulți pași mici vă asigură că nu sunteți neputincioși într-o criză, ci că puteți acționa”, a adăugat președintele BBK.

Pentru o familie de patru persoane care dorește să respecte recomandarea de zece zile, lista devine rapid complexă.

Oamenii ar trebui să aibă în casă, printre altele, în cazul unui conflict militar:

opt lăzi de apă,

20 de conserve mari de legume,

12 conserve de fructe,

7–9 pachete de lapte,

ulei, ouă, paste, cârnați și alte produse esențiale.

Costul total este estimat între 200 și 300 de euro. De asemenea, este nevoie de spațiu suplimentar pentru a depozita toate aceste produse.

Pentru a evita stocurile uriașe, BBK propune un sistem numit „aprovizionare vie”, prin care alimentele conservate sunt integrate în ciclul normal de consum.

„Data viitoare, adăugați unul sau două produse suplimentare la cumpărături, cum ar fi paste sau conserve. Faceți acest lucru de mai multe ori și veți avea provizii pentru câteva zile”, a spus Tiesler.

Alte recomandări esențiale

Oficiul Federal recomandă, de asemenea:

verificarea trusei medicale de acasă,

păstrarea unui radio cu baterii, a unei lanterne solare, unui aragaz de camping

instalarea unei aplicații de avertizare,

pregătirea pentru eventuale pene de curent.

Noul raport al BBK marchează o schimbare istorică: pentru prima dată în 35 de ani, Germania se pregătește oficial pentru eventualitatea unui conflict militar.

Deși instituția transmite că „nu există motive de panică”, mesajul său este clar: pregătirea individuală este o formă de protecție esențială.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE