Agresoarea o urmărise atunci pe Cristina Joia, pentru că aceasta îi reproșase că a blocat cu mașina intrarea în parcare. Camerele de supraveghere au surprins atacul violent. După ce a lovit-o în față, arhitecta de la „Visuri la cheie” a căzut la pământ într-o baltă de sânge. Filmarea a fost principala probă pentru care judecătorii au confirmat sentința dată în primă instanță, mai exact un an și trei luni de închisoare cu suspendare.

„Nu țineam neapărat să o văd după gratii, pentru că știu că are o mamă bolnavă și că are trei copii. Atunci, sincer, eu mărturisesc că nu o urăsc. Nu nutream niște sentimente de răzbunare. E vorba că nu putem să facem orice, oricând fără consecințe”, a declarat Cristina Joia pentru PRO TV.

Câți bani trebuie să-i plătească agresoarea Cristinei Joia

Femeia, care a fost inițial reținută și apoi plasată în arest la domiciliu și sub control judiciar, a declarat că era nervoasă din motive personale și că nu a mai agresat pe altcineva vreodată. Agresoarea, în vârstă de 35 de ani, a fost obligată să presteze 80 de muncă în folosul comunității. De asemenea, condamnata a fost obligată să-i plătească 10.000 de euro daune morale și 8.000 de lei daune materiale. O parte dintre ei vor acoperi cheltuielile medicale, iar diferența, spune Cristina Joia, că va fi donată unor nevoiași.

„Sentința definitivă s-a pronunțat astăzi , 1 an și 3 luni cu suspendare, adică nu va face închisoare, nu e ceva ce îmi doream neapărat, pentru că suferința ei nu mi-o anula pe a mea… Eu am lăsat justiția să se pronunțe, deși foarte mulți mă sfătuiau să nu fac plângere că nu voi câștiga și risc mai mult decât ce pățisem deja! Mulțumesc mult tuturor oamenilor care mi-au trimis mesaje de încurajare, mulțumesc Ovidiu Oanță pentru profesionalism și susținere! Mulțumesc domnului doctor Dragoș Zamfirescu care a mi-a reconstruit nasul fix anul trecut de Crăciun. Nu a fost ușor. A durut, două operații în două luni, dar sunt recunoscătoare că a trecut chiar dacă am rămas cu nasul brăzdat de la „un simplu branci” citez”, este mesajul postat Cristina Joia pe una dintre rețelele de socializare.

