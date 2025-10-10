Experții analizează dacă a fost un cutremur separat sau o replică a primului seism

Seismul a avut epicentrul în apropierea orașului Manay din provincia Davao Oriental, la o adâncime de 10 kilometri. Directorul institutului, Teresito Bacolcol, a declarat că acesta a fost cauzat de mișcări în Fosa Filipineză, la fel ca și cutremurul de 7,4 grade.

Experții încă analizează dacă a fost un cutremur separat sau o replică puternică primului seism.

Cutremurul de 7,4 grade a avut consecințe mari în sudul Filipinelor

Acesta a provocat alunecări de teren, a avariat spitale și școli și a determinat evacuarea zonelor de coastă din cauza unui avertisment de tsunami, care ulterior a fost ridicat.

Conform sursei Alarabiya English, președintele Ferdinand Marcos Jr. a declarat că se evaluează pagubele și se pregătesc echipele de salvare și operațiunile de ajutorare, care vor fi desfășurate când va fi sigur.

Victime și pagube

Potrivit lui Ednar Dayanghirang, director regional al Oficiului Apărării Civile, cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața în urma cutremurului de 7,4 grade. Printre victime se numără doi pacienți care au suferit atacuri de cord într-un spital în timpul seismului și un locuitor lovit de dărâmături în orașul Mati din Davao Oriental.

„Am condus mașina când brusc a început să se clatine și am văzut liniile electrice balansându-se puternic. Oamenii au ieșit în fugă din case și clădiri în timp ce pământul se cutremura și s-a întrerupt curentul electric”, a declarat Jun Saavedra, ofițer de atenuare a dezastrelor din orașul Governor Generoso din Davao Oriental.

În provincia Davao de Oro, o alunecare de teren declanșată de cutremur a ucis doi săteni într-un sat izolat din Pantukan. Mai mulți răniți au fost salvați de trupele armatei și voluntari civili.

Mai multe clădiri au suferit fisuri în pereți, inclusiv aeroportul internațional din orașul Davao. Cu toate acestea, acesta a rămas operațional, fără anularea zborurilor, potrivit lui Bernardo Rafaelito Alejandro IV, adjunct al administratorului Oficiului Apărării Civile. În orașul Governor Generoso, situat la aproximativ 100 de kilometri sud de Manay, cutremurul a provocat fisuri în mai multe clădiri, inclusiv într-un liceu.

Aproape 50 de elevi au fost transportați la spital cu ambulanța după ce au suferit contuzii, au leșinat sau au avut amețeli din cauza seismului. În orașul Davao, cu o populație de aproximativ 5,4 milioane de locuitori, copiii au fost evacuați din școli.

Avertizări de tsunami

Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific din Honolulu a detectat valuri mici pe coastele Filipinelor și Indoneziei, înainte ca amenințarea să treacă la aproximativ două ore după cutremur. Avertismentul de tsunami care a determinat evacuări în șase provincii de coastă din apropierea Davao Oriental a fost ulterior ridicat.

În Indonezia, Agenția de Meteorologie, Climatologie și Geofizică a raportat detectarea unor valuri mici de tsunami în provincia Sulawesi de Nord, cu înălțimi între 3,5 și 17 centimetri în districtele Insulelor Talaud.

Totodată, amintim că cel puțin 60 de oameni au murit și sute au fost răniți după un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,9 produs marţi seara, 30 septembrie, în largul coastelor din centrul Filipinelor.



