Alături de copiii din Ucraina. Medicamente, lenjerii, pături și perne oferite de Fundația Ringier România refugiaților din așezământul bisericesc de la Măcin

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Două limbi, o singură inimă

În Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel se vorbește acum și română, și ucraineană. Un amestec al limbilor în care s-a strecurat omenia. Dorința de a nu fi pasiv la suferința celor care, peste noapte, au devenit refugiați. Gazdele și oaspeții lor, femei și copii goniți din case de războiul care le mutilează viețile, se înțeleg de minune de parcă s-ar cunoaște de-o viață. Acum, în așezământul bisericesc unde slujește preotul Lucian Ioniță, sunt vreo 30 de suflete, dar în ultima lună, de când a început războiul în Ucraina, locul a fost casă pentru mai bine de o sută de refugiați.

Aici au primit o masă caldă, un acoperiș deasupra capului și un cuvânt care să le aline suferința care le-a cuprins sufletele. Fiecare dintre acești oameni are povestea lui. Fiecare are ceva de apărat, de protejat în afara propriei vieți. Pe cea a copiilor lor pe care i-au scos, cum au putut, din iadul care s-a coborât asupra Ucrainei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Când locul a devenit neîncăpător, când parohia s-a aglomerat, părintele Lucian i-a luat pe refugiați acasă la el. Câte două, chiar trei familii o dată. Părinți, copii, în total 12 suflete.

„Toți vor fi eroii mei, sfinții zilelor mele…”

„Am și eu trei copii. A fost aglomerat, dar atât înălțător și minunat. Le-am fost aproape, am făcut om de zăpadă, ne am bucurat împreună. Momentul cel mai frumos a fost când ne-am așezat în jurul mesei cu toții. Am mâncat, am râs și ne-am dat seama că suntem atât de apropiați și minunați. Cel mai mult mă va urmări imaginea unui prunc de câteva luni, opărit din cauza scutecului neschimbat de zile bune. E speriat, tresare la fiecare zgomot. Ce vină are el… Îi am pe toți în rugăciuni și mulți din ei mă sună de prin toată Europa să-mi spună că ciorbă și piure ca la mine n-au mai mâncat nicăieri. Toți vor fi eroii mei, sfinții zilelor mele…”, ne-a spus părintele Lucian.

Recomandări O lovitură de imagine uriașă, pe care regimul Putin încearcă să o amâne: misterul plecării din țară a Allei Pugaciova, cel mai mare star sovietic

Micuțul refugiat, un bebeluș de doar câteva luni, a ajuns opărit la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, pentru că mama lui nu a putut să-l spele și să-l schimbe timp de trei zile

Medicamente pentru refugiați

Fundația Ringier România și ziarul Libertatea au lansat pentru acești năpăstuiți ai sorții campania umanitară „Alături de copiii din Ucraina”. Așa cum s-a întâmplat la Niculițel și în vamă la Isaccea, fundația s-a alăturat efortului colectiv și s-a implicat și-n susținerea refugiaților de la Măcin. Prin voluntarii Asociației Voluntari pentru tine, care ne-au dat o mână de ajutor la oferirea donațiilor, Fundația Ringier România a trimis în această etapă a programului umanitar parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel medicamente, lenjerii, pături și perne.

Firește, fundația le va fi aproape și acestor oameni și va continua să se implice în susținerea lor și a așezământului bisericesc care îi găzduiește temporar.

Campania „Alături de copiii din Ucraina” lansată și finanțată de Fundația Ringier România

Alături de copiii din Ucraina – SMS 8826, campanie lansată și finanțată de Fundația Ringier România

Cei care doresc să le fie aproape acestor oameni năpăstuiți de soartă – printre care sunt și peste 30.000 de copii -, pot dona la SMS 8826 – număr unic obținut în regim de urgență de Fundația Ringier România -, sau folosind conturile fundației.

Recomandări „Frigiderul va bate televizorul”. Un jurnalist pus pe lista neagră de Moscova anunță momentul în care rușii se vor întoarce împotriva lui Putin

Sumele obținute de la donatori în cadrul acestei campanii umanitare, la care se va adăuga și o contribuție a fundației, vor fi folosite pentru achiziționarea de medicamente de primă necesitate, dezinfectanți, alimente, apă, produse de igienă, pături și lenjerii.

Acțiuni umanitare în derulare la frontiera cu Ucraina

Produsele, bunurile sunt redirecționate prin voluntari ai fundației sau prin intermediul unor ONG-uri partenere. Deja, Fundația Ringier România, cea care a inițiat și finanțează campania „Alături de copiii din Ucraina”, a derulat acțiuni umanitare în vamă la Isaccea și la Protoieria Niculițel, iar alte programe se află în derulare în zona de graniță cu Ucraina.

Suma alocată cauzei este de 2 euro

Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom România Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reţinută la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Recomandări DOCUMENT. Pe timpul crizei refugiaților din Ucraina, Ministerul de Interne redeschide porțile angajărilor pentru cei pensionați sau trecuți în rezervă

Campanie realizată cu sprijinul Digi Mobil, Orange Romania, Telekom Romania Mobile şi Vodafone Romania

Se pot face donații și în conturile Fundației Ringier România

Cei care doresc să fie parte a acestei campanii umanitare lansată de Fundația Ringier România pot dona și în următoarele conturi ce aparțin fundației:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177 – EURO

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 8 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

GSP.RO Și-a luat nevasta și a fugit de acasă cu o geantă cu 200.000 de dolari la el. Incredibil ce a văzut fostul ofițer sub acoperire când a oprit în pădurea din România. „Vai!”

Playtech.ro ȘOC! Ce au făcut refugiații cu mâncarea primită în Gara de Nord. Nimeni nu se aștepta la asta

Observatornews.ro Ce amendă primești dacă completezi greșit formularul de recensământ

HOROSCOP Horoscop 24 martie 2022. Fecioarele trebuie să fie sincere cu ele și vor reuși să evalueze corect orice situație supărătoare

Știrileprotv.ro Cine este femeia din Ucraina care a trecut granița în Ungaria cu aproape 29 de milioane de dolari și un milion și jumătate de euro cash

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special