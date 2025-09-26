Calea europeană vs lumea rusă

„Oamenii care ne susțin vorbesc despre un viitor european, despre o lume în care vedem dezvoltare și prosperitate”, a declarat Vodă.

El a pus în contrast alegerea de duminică: „Pe de o parte, avem calea europeană, care înseamnă pace și bunăstare. Pe de altă parte, așa-numita «lume rusă» a însemnat, de fiecare dată, război și distrugere.”

În contextul tensiunilor și al alertelor de securitate, Daniel Vodă a dat asigurări privind stabilitatea: „Vreau să îi asigur pe toți cetățenii: instituțiile de forță ale statului examinează cu atenție absolut toate scenariile.”

Pregătiți în fața destabilizărilor încercate de Rusia

Acesta a citat și declarațiile Prim-ministrului Dorin Recean, confirmând că instituțiile sunt pe deplin pregătite să facă față oricăror tentative de destabilizare ale Rusiei, garantând că votul onest va fi protejat.

Susținătorii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au ieșit vineri la marșul „Tu ce faci duminică?”, ultima acțiune electorală înainte de alegerile parlamentare. Coloana, din care fac parte Igor Grosu și Dorin Recean, a pornit de la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Ismail și se îndreaptă spre Parlament, scandând lozinci pro-europene.

Alegeri parlamentare vitale duminică în Republica Moldova 2025

Aproape 3,3 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a vota în alegerile parlamentare, al 12-lea scrutin legislativ de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică, în 1991.

Alegătorii își vor putea exercita dreptul la vot în intervalul orar 07:00 – 21:00. Autoritățile au deschis 2.274 de secții de votare, dintre care 1.973 pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii din regiunea separatistă pro-rusă Transnistria, și 301 în străinătate.

Votarea în secțiile din străinătate se va desfășura de asemenea între orele 07:00 și 21:00, conform fusului orar local.

Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care în ziua alegerilor se află în străinătate pot vota la oricare secție de votare constituită peste hotare, indiferent de statutul aflării lor pe teritoriul țării gazdă. Alegătorii vor fi înscriși într-o listă electorală suplimentară și vor semna o declarație pe propria răspundere că nu au votat în altă parte.

Libertatea are o echipă de corespondenți la Chișinău, reporterul Ion Gaidău și fotoreporterul Vlad Chirea.

