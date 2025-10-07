Interviul începe cu reluarea propagandei Moscovei pe tema alegerilor din Republica Moldova, care se axează pe ideea că PAS a pierdut zece mandate (de fapt, opt) față de alegerile legislative precedente (55 de mandate, față de 63) și nu a luat majoritatea doar pe teritoriul țării, iar votul nu ar fi fost corect. Încă de la începutul materialului, Dughin inventează un „imperiu Soros” din care fac parte Rep. Moldova, România, Franța și Germania și căruia președintele american Donald Trump i se opune. De menționat că interviul este acordat unui presupus ziarist „conservator” american.

Apoi, Dughin le reproșează voalat foștilor șefi de stat ai Republicii Moldova, Vladimir Voronin și Igor Dodon, că nu au reușit să apere interesele rusești la Chișinău. În plus, inventează o nouă teorie, și anume că PAS nu a câștigat în rândul poporului, deși a obținut victoria în alegeri. Filosoful rus cu vederi fasciste susține că această situație – imaginată doar de el – va duce la „un război civil”.

Dughin îl consideră un „prieten” pe Dodon și cere ca fostele colonii sovietice să adopte o politică pro-rusă. În caz contrar, „următorul pas este războiul”, amenință el, menționând, pe lângă Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjanul și Kazahstanul.

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

„Moldova riscă să devină un nou front de război. Totul a trecut la un alt nivel”, insistă Dughin în ton cu declarațiile făcute în campania electorală de către regimul de la Moscova.

PAS a obținut o nouă majoritate absolută în alegerile din Republica Moldova, cu 50,20% din voturi și 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral Patriotic (socialiștii și comuniștii pro-ruși) cu 24,20% din voturi și 26 de mandate. Celelalte 20 de mandate ale Parlamentului Republicii Moldova sunt împărțite între Blocul Electoral Alternativa (8), Partidul Nostru (6) și Partidul Democrația Acasă (6).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE