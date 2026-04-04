„Americanii sunt extraordinari. Au început să facă ceea ce l-am sfătuit pe Trump în ultimele noastre discuții”, a declarat Lukașenko la inaugurarea unei clinici în Minsk, capitala Belarusului.

Liderul belarus și-a continuat discursul cu presupuse divulgări din culisele declanșării războiului din Orientul Mijlociu înțesate cu critici și acuzații dure la adresa Israelului.

„Pot să zic asta acum. Evreii au venit la el – israelienii au uitat de Holocaust, au uitat totul, au distrus Gaza, au murit copii acolo, au murit oameni – și l-au chemat la luptă împotriva Iranului. Așa că s-a dus. Ce ar trebui să fac acum? Îi spun: «Israelul a vrut să lupte împotriva Iranului – lăsați-i să lupte. De ce vă amestecați? Vă veți îngropa oamenii acolo”, a spus Lukașenko.

Potrivit lui Lușakenko, pierderile suferite de armata americană în război au început să influențeze opinia publică din țară. „Deja două treimi nu aprobă această aventură”, a adăugat el.

„De aceea am transmis: «Spuneți-i lui Donald să lase Israelul să lupte singur împotriva Iranului. Apoi vom vedea ce se va întâmpla»”, a insistat liderul autocrat de la Minsk.

Într-un final, Lukașenko a susținut că „bunul-simț a prevalat” și Trump a început „să se retragă încet, încet” din Iran. „Auziți aceste declarații: «I-am bombardat», «I-am ucis cu o rachetă», «Vom lua uraniul mâine». Dar principalul lucru este petrolul: «Vom cuceri Insula Kharg». Acea insulă se află la sute de kilometri de Strâmtoarea Ormuz; nu afectează trecerea navelor acolo. Dar americanii au început să se retragă încet, încet. Sunt sigur că și evreii își vor da seama că au ajuns în locul greșit”, și-a încheiat discursul acest aliat al liderului rus Vladimir Putin care caută colaborarea lui Donald Trump.

Între timp, Donald Trump a reluat ultimatumul contra Iranului. „Vă amintiți când i-am dat Iranului zece zile fie pentru a ÎNCHEIA O ÎNȚELEGERE, fie pentru a REDESCHIDE STÂMTOAREA ORMUZ? Timpul se scurge – 48 de ore înainte să dezlănțui iadul asupra lor. Slavă Domnului!”, a scris președintele american Donald Trump pe platforma sa Truth Social.