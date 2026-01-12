Competiția a avut duminică, iar victima, un tânăr de aproximativ 30 de ani, a murit în urma unui infarct.

Sportivul de 30 de ani a murit în urma unui infarct

Potrivit unor surse din cadrul Protecției Civile din Cuevas de Almanzora, citate de Diario de Almería, alergătorul s-a prăbușit în jurul orei 9:30 dimineața. Ulterior, cadrele medicale aflate la fața locului au efectuat manevre de resuscitare cardio-respiratorie, însă fără succes.

În aceste condiții, organizatorii au decis suspendarea imediată a cursei, în semn de respect, precum și anularea tuturor activităților programate după competiție.

Moartea bărbatului a provocat o puternică emoție în rândul participanților, voluntarilor și locuitorilor din zonă.

La rândul său, administrația locală din Pulpí a decretat doliu oficial, iar drapelele instituției vor fi coborâte în bernă.

De asemenea, primăria din Pulpí a transmis condoleanțe familiei și prietenilor victimei, clubului C.D. MTB y Trail Pulpí, precum și comunității sportive locale. „Astăzi, Pulpí păstrează tăcerea”, se încheie comunicatul.

Un alergător de 60 de ani a murit în timpul unei curse în Burgos

Acesta nu este primul incident de acest fel. În luna octombrie 2025, un bărbat în vârstă de 60 de ani a murit în timpul unei competiții sportive desfășurate la Salas de los Infantes, în provincia Burgos.

Bărbatul a leșinat în plină cursă, ceea ce a dus la moartea sa din cauze naturale. Potrivit Diario de Castilla y León, serviciul de urgență 112 a primit un apel la ora 11:54, prin care era semnalat faptul că unui participant la proba de BTT de 42 de kilometri, la categoria e-bike, i se făcuse rău.

La fața locului a fost trimis un elicopter medical, precum și alte echipe ale serviciilor medicale, însă acestea nu au reușit să îi salveze viața. Participantul mort era din localitatea Aranda de Duero.

După deznodământul tragic, competiția a fost suspendată, iar ceremonia de premiere a fost anulată. Totodată, în piața localității a fost ținut un minut de reculegere în memoria ciclistului mort.