„Exact cum au atenţionat autorităţile că se va întâmpla”

„Alertele cu bombă au început exact cum au atenţionat autorităţile anterior că se va întâmpla, ca parte a asaltului Federaţiei Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova. Cazurile au fost la Roma, Genova (Italia), Bucureşti (România), Ashville (SUA) şi Alicante (Spania)”, anunţă MAE moldovean, ulterior, alerte similare fiind înregistrate şi la Bruxelles.

Sursa citată precizează că instituţiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu.

„Am stabilit proceduri clare şi cooperăm cu partenerii noştri din alte state pentru ca procesul electoral să nu aibă de suferit. Rugăm toţi cetăţenii să asculte recomandările autorităţilor, informaţiile oficiale şi să continuăm votul cinstit. Camerele de supraveghere a proceselor electorale amplasate în secţiile de votare sunt funcţionale şi ţin sub observaţie instrumentele electorale pentru ca acestea să rămână intacte până la reluarea proceselor de vot”, precizează MAE de la Chişinău.

Republica Moldova este asediată de Rusia

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat, în această săptămână, Rusia de imixtiuni în campania electorală pentru alegerile parlamentare și a susținut că țara condusă de Vladimir Putin folosește metode interzise precum cumpărarea voturilor și manipularea informațională.

„Republica Moldova este în campanie electorală. Federaţia Rusă tot este în campanie electorală. Doar că noi facem campanie electorală la noi în ţară, iar Federaţia Rusă vrea să facă campanie electorală nu la ea acasă, dar în ţara noastră. Scopul este să preia puterea la Chişinău, încălcând voinţa suverană a moldovenilor”, a transmis Recean.

„Cunoaştem schemele Kremlinului – instituţiile statului le combat permanent, una câte una. În 2023 şi 2024 – prin votul cinstit al cetăţenilor – am oprit această tentativă de capturare a Republicii Moldova”, a adăugat el.


