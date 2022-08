Are 18 ani, vârstă pe care a împlinit-o acum câteva luni, dar aproape fiecare zi scursă din acest răstimp care i-a marcat în mod dramatic copilăria și adolescența a însemnat o luptă acerbă pentru supraviețuire. Constantin-Alexandru Ene, din București, a rezistat asaltului cancerului care i-a „mușcat” din trup de mai mult de trei ori! Cu o forță ieșită din comun, dar și cu ajutorul medicilor turci care aproape că au făcut minuni, băiatul a ieșit de fiecare dată învingător. Acum, după curele de imunoterapie, Alex este dependent de un tratament de lungă durată ale cărui costuri se ridică la aproximativ 8.000 de euro lunar.

La 2 ani, Alex a fost diagnosticat cu cancer în stadiul patru cu metastaze osoase

De la 2 ani, de când a fost diagnosticat pentru prima oară cu cancer (neuroblastom în stadiul patru cu metastaze osoase), viața copilului s-a schimbat brutal. Alex – a cărui stare de sănătate se deprecia brusc de la o zi la alta – a intrat rapid într-un program special gândit de medicii oncologi, medicație personalizată la finele căreia viața a triumfat. O primă victorie în fața morții care avea să fie umbrită după aproape un deceniu, când boala a recidivat și a lovit nemilos pentru a doua oară.

A stat un an și opt luni în scaun cu rotile

Un atac mult mai dur decât primul, care avea să-l țintuiască pe băiat în scaunul cu rotile pentru un an și opt luni. Din nou, universul lui Alex părea să se prăbușească sub apăsarea nemiloasă a îngrozitoarei boli la fel cum coloana sa vertebrală a cedat sub presiunea tumorii care își făcuse loc între vertebrele pe care le fracturase. Și de astă- dată, băiatul a reușit să învingă boala și, după o lungă spitalizare la „Amerikan Hastanesi”, din Istanbul, s-a întors vindecat acasă. Pe picioarele lui!

A treia recidivă

La ani distanță, cruntul scenariu avea să se repete, parcă obsesiv, pentru a treia oară. Un control planificat, de rutină, avea să arate că o nouă tumoră se formase, de astă-dată, pe nervul spinal. Cancerul recidivase pentru a treia oară, iar băiatul era prins iar în vârtejul unei noi lupte pentru supraviețuire. O încleștare parcă fără de sfârșit… Așa, liceanul, care a dat capacitatea la Colegiul Național „Sf. Sava” din Capitală, a fost nevoit să-și mute la Istanbul viața pusă în pericol de cumplita maladie care îi invadase iar trupul.

În spitalul de pe malurile Bosforului, Alex – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – a făcut cinci cure de imunoterapie, dar nu înainte ca medicii oncologi să-i extirpe, într-o complicată intervenție chirugicală, formațiunea tumorală, cu tot cu nervul spinal pe care îl „atacase”. Iar coloana vertebrală, extrem de grav afectată de cifoză, i-a fost fixată în 20 de șuruburi și tije care trebuie verificate la intervale regulate de timp.

Cure de imunoterapie făcute cu administrare de morfină

„După cea de-a treia recidivă a bolii, băiatul meu a fost internat timp de șase luni (n.r. octombrie 2022 – aprilie 2022) la Amerikan Hastanesi. A fost operat la coloană din cauza cifozei, care ajunsese la 55 de grade după ce îi cedaseră implanturile. Alex a trecut și peste cinci cure de imunoterapie. Câte 23 de ore cu acul în mână la o ședință făcută chiar și cu administrare de morfină, cure ale căror efecte secundare au fost crunte: alergii, dureri mari de oase, reacții legate de sistemul cardiovascular, tahicardii… Dar, muțumim bunului Dumnezeu, Alex a reușit. A învins boala și de această dată!”, ne-a povestit Elena, mama lui Alex, prin ce a trecut fiul ei alături de care stă clipă de clipă.

Cel puțin 8.000 de euro, prețul unei cure lunare de tratament și al investigațiilor

Acum, Alex este acasă și face recuperare. A scăpat de corset, dar are interdicție la efort, pentru protecția coloanei. Greul a trecut, dar nu se poate considera salvat până ce nu încheie un ciclu de tratament personalizat post-imunoterapie. Investigații și medicații ce trebuie făcute pe termen lung pentru că riscul de recidivă, chiar dacă este mai scăzut, încă există. Este vorba de cel puțin un an în care liceanul va trebui să meargă la Istanbul, la medicii turci, o dată pe lună, pentru a face analize complexe în funcție de care specialiștii vor gândi pasul imediat următor.

Însă, pentru a putea ajunge lunar în Turcia, Alex are nevoie de 8.000 de euro lunar. Ba chiar mai mult, aproape 10.000 de euro în anumite luni, atunci când setul de investigații computerizate include și scientigrafia.

„Vă rog, ajutați-mi fiul!”

„Medicii turci ne-au spus, în baza investigațiilor, că focarele au fost oprite din evoluție, dar că există riscul de recidivă. De aceea, trebuie să mergem o dată pe lună în Turcia (n.r. – la Amerikan Hastanesi) pentru investigații complexe, ale căror rezultate vor stabili următorii pași. Pentru a nu întrerupe acest program medical, Alex are mare nevoie de cel puțin 8.000 de euro lunar, iar în unele perioade, de 10.000 de euro lunar, în funcție de investigațiile pe care trebuie să le facă. Îi rog pe toți aceia care ne pot ajuta să-l susțină pe băiatul meu în lupta cu cancerul, boală pe care a învins-o de trei ori”, este apelul mamei lui Alex.

Cei care doresc să îl ajute pe Alex o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ALEX».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer ori redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDATIA RINGIER ii sprijina de 8 ani la rubrica AJUTA COPIII

