De Mihai Andrei,

Alex Dumitru e un antreprenor din mediul online. Urmărește situația cu atenție dinainte ca virusul să ajungă în Europa și a sesizat că informația venea sporadic și, de multe ori, contradictoriu.



Acum aproximativ o lună și jumătate virusul începea să se răspândească în afara Chinei și nu am găsit nici o sursă care să adune date centralizate despre ce se întâmplă la nivel global. Fiind pasionat de strângerea de date, mi s-a părut un lucru interesant și după ce am analizat situația, am realizat că ar putea fi ceva mult mai grav decât virusurile cu care ne-am confruntat în ultimii ani.



Alex Dumitru: