Ajutor financiar pentru permisul de conducere

Într-o Italie tot mai lipsită de tineri interesați de transportul rutier de marfă, autoritățile au introdus un stimulent care acoperă 80% din costurile de formare necesare pentru obținerea permisului de conducere pentru camioane și autobuze. Prin această măsură, guvernul încearcă să revitalizeze un domeniu care, în ultimii ani, a intrat într-o criză profundă, relatează portalul italian de știri Virgilio.it.

Din 20 octombrie, pot fi depuse cererile pentru bonusul pentru permis: un ajutor financiar de până la 2.500 de euro destinat tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani, care intenționează să obțină permisul de conducere de categoria C (C, CE, C1, C1E) sau D (D, DE, D1, D1E), necesar pentru transportul de mărfuri sau persoane, precum și Cartea de Calificare a Conducătorului (CQC), obligatorie pentru a lucra în domeniu. Spre deosebire de alte forme de sprijin, acest bonus nu ține cont de venitul familiei sau de situația economică.

El acoperă 80% din costurile de formare, iar cererea se face online, prin platforma gestionată de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor.

Cine poate obține cei 2.500 de euro. Pot aplica inclusiv cetățenii români

Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma cursuri pentru obținerea permisului profesional la o școală auto acreditată de minister, fără limite legate de venit sau statut social. Este suficient să fie cetățeni italieni sau ai Uniunii Europene.

Noutatea din 2025 este că programul este deschis și străinilor, care nu au neapărat cetățenie, dar au permis de ședere valabil și reședință legală în Italia.

Cererile se depun simplu: pe site-ul dedicat bonusului pentru permis (Bonus Patente) al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor, accesând platforma cu SPID, CIE (Cartea de Identitate Electronică) sau CNS (Cardul Național de Servicii). După completarea formularului, utilizatorul primește voucherul în secțiunea sa rezervată.

Consultă DECRETUL din 30 iunie 2022 – Criterii și metode de acordare și distribuire a voucherului pentru permisul de conducere (.pdf)

Pentru a solicita bonusul pentru permisul de conducere în Italia, documentele necesare sunt:

Act de identitate valabil (carte de identitate sau pașaport)

Cod de identificare fiscală

Certificat de rezidență în Italia

Înscrierea la un curs la o școală de șoferi autorizată pentru obținerea unui permis profesional sau a unui Card de Calificare a Conducătorului (CQC)

Card de sănătate activ

Permis de ședere valabil pentru cetățenii din afara UE

Formular de cerere completat pe platforma oficială a Ministerului Infrastructurii și Transporturilor.

Documente care dovedesc reședința și vârsta (între 18 și 35 de ani).

Orice chitanțe sau certificate legate de plata impozitelor sau contribuțiilor, dacă sunt prevăzute în anunțul specific.

Toate documentele trebuie depuse digital în timpul procesului de aplicare online și este esențial să urmați instrucțiunile de pe portalul ministerului pentru a finaliza cu succes procesul.

Voucherul pentru permisul auto, valabil 18 luni

Bonusul pentru permisul de conducere poate fi utilizat doar la școlile auto sau centrele de formare din Italia acreditate de Ministerul Transporturilor. Acestea au la dispoziție 60 de zile pentru activarea voucherului, iar beneficiarul are 18 luni pentru a obține permisul. În caz contrar, sprijinul este anulat.

Bonusul se acordă o singură dată și nu poate fi solicitat a doua oară, nici măcar de către cei care îl obțin, dar nu îl utilizează în termenul stabilit.

Prin extinderea programului și către rezidenții străini, măsura devine mai incluzivă, oferind șanse egale tuturor celor care trăiesc și lucrează legal în Italia.

Având în vedere costurile de peste 3.000 de euro, posibilitatea de a primi până la 2.500 de euro pentru formare profesională este o oportunitate reală. În plus, lipsa unui plafon de venit face ca bonusul să fie accesibil aproape tuturor tinerilor de până la 35 de ani.

Voucherul poate fi folosit și de cei care au împlinit deja 35 de ani, dar numai dacă cererea a fost depusă înainte de a împlini vârsta de 35 de ani.

Cei care doresc ajutor financiar pentru obținerea permisului de conducere pentru vehicule grele și autobuze pot aplica până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor.

Cât câștigă un șofer de TIR în Italia

În 2025, salariul mediu al șoferilor de vehicule grele din Italia variază în funcție de experiență, permisul de conducere, tipul de traseu și categoria contractuală.

De obicei, salariul lunar net este între 1.500 și 1.800 de euro, cu un salariu anual brut între 27.000 și 32.000 de euro. Noii angajați încep de la aproximativ 1.300-1.400 de euro net pe lună, în timp ce șoferii experimentați pe rute internaționale pot câștiga între 2.200 și 2.500 de euro net pe lună.

Contractul colectiv de muncă la nivel național pentru sectorul Logistică, Transport de Marfă și Maritim prevede un salariu orar mediu de 9-12 euro brut, ca standard, care poate crește la 15-18 euro pentru munca de noapte, de sărbători sau ore suplimentare. De asemenea, sunt oferite indemnizații de deplasare (de la 15 euro la 40 de euro pe zi), rambursări pentru masă și cazare și, în unele cazuri, bonusuri de productivitate.

Piața suferă de o lipsă structurală de șoferi calificați, cu aproximativ 20.000 de posturi vacante, factor care îi împinge pe angajatori să ofere condiții și beneficii mai competitive, cum ar fi asigurări suplimentare, formare continuă și planuri de asistență socială pentru a atrage și a păstra personalul calificat.

Salariile șoferilor de camion internaționali

În România, un șofer de camion care lucrează pe curse interne câștigă, în medie, între 4.500 și 7.000 de lei net pe lună, în timp ce șoferii care efectuează transporturi internaționale pot câștiga lunar între 9.000 și 15.000 de lei net, în funcție de experiență și condițiile de muncă.

Pe piața europeană, șoferii de curse internaționale au salarii care pot începe de la 2.500 de euro pe lună.

Cu un salariu brut de 3.840 de euro pe lună, șoferii britanici conduc clasamentul european al veniturilor cu 3.930 de euro, în timp ce Ungaria, cu doar 1.039 de euro, se află la coada listei.

Diferențele salariale de pe continent sunt remarcabile. Franța, cu 1.850 de euro, și România, cu 1.794 de euro, stau doar puțin mai bine decât Ungaria. Spania ajunge la o medie de 2.450 de euro, iar Polonia – la 2.814 euro. Doar Germania, cu 3.357 de euro, se apropie de nivelul britanic.

