Dughin consideră că în lunile mai calde oamenii ar trebui să renunțe la mediul virtual și să se concentreze pe activități sociale și recreative în aer liber. „Dacă internetul ar fi oprit complet, mai ales primăvara, oamenii ar începe să iasă la plimbare, să se întâlnească, să comunice, să meargă la cafenele și magazine, să-și facă noi cunoștințe și să trăiască o viață umană reală. Iar internetul ar putea fi pornit din nou abia toamna târziu”, a explicat Dughin.

Filosoful a sugerat că, în lipsa internetului, rușii ar putea recurge la metode mai simple de comunicare, precum întâlnirile față în față. „Vara nu există, pentru că există viață. Iarna, în bârlog sau, ghemuiți ca un vierme într-un hospice de blocuri înalte, se poate și pe internet”, a adăugat el.

Pe lângă această propunere inedită, Dughin subliniază și necesitatea consolidării controlului statului asupra societății, pe care îl consideră indispensabil în actualul context geopolitic. „Dacă nu vor fi ai noștri, vor fi ai altora. Da, într-o astfel de lume trăim, nu avem pentru voi o altă lume”, a spus el.

Potrivit acestuia, supravegherea ar trebui realizată „cu inteligență și grijă”, fiind crucială pentru atingerea obiectivelor naționale, inclusiv victoria în conflictele militare. „Noi, rușii, am suferit mereu în istorie. Asta este soarta noastră. Suntem un popor mare, iar dacă cineva a fost tratat nedrept, este doar spre smerenie și spre glorie”, a concluzionat Dughin.

Pe 11 martie, autoritățile din Rusia au tăiat internetul mobil în Moscova și multe alte orașe din țară „din motive de securitate”. Kremlinul, prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, a anunțat că aceste întreruperi de internet vor dura „cât va fi necesar”, dar și că sunt făcute „în strictă conformitate cu legislația în vigoare”.