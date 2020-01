De Mihai Niculescu,

Gheorghe Dincă ar fi continuat să ucidă dacă nu era prins, astfel că moartea Alexandrei Măceșanu și descoperirea „monstrului din Caracal” a însemnat de fapt că fetele care urmau să fie răpite de Dincă au fost salvate, a explicat profilerul Poliției Române, Dorin Dumitran, în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX.

„Conduita de dominare și viclenia care l-a caracterizat au fost succesive, văzând că îi sunt demontate toate variantele, când au fost administrate probele în ancheta judiciară a început să cedeze, a realizat că nu mai are cale de scăpare. Da, ar mai fi ucis, am specificat, Alexandra a salvat viețile celorlalte fete care ar fi urmat. Este un individ orientat pe axa putere-control, oricine s-ar fi opus ca să îi schimbe opiniile, ideile, el ar fi reacționat, reacția sa era extrem de violentă. Un om ajunge așa în timp, oamenii nu se nasc așa, el a asimilat niște modele parentale, am identificat un tată deosebit de agresiv, o mamă absentă. El era axat pe muncă cu obiecte inanimate, reci, avea o sexualitate scăpată de sub control încă din perioada post-pubertară, aspecte care au format un așa numit bulgăre de zăpadă care a luat-o la vale sub forma pierderii controlului” a explicat Dorin Dumitran.

Nu numai anchetatorii l-au testat pe Dincă, ci și el i-a testat pe polițiști, a dezvăluit Dorin Dumitran.

„El m-a întrebat o singură dată, la Caracal, dacă îmi e frică de el. Este o testare, așa a procedat și cu colegii mei, am stabilit un raport psihologic cu el, așa că mi-am asumat răspunderea să stau singur cu el. Nu este genul meu să stau cu cineva cu cătușele la mâni, am fost sigur că pot avea o relație normală, firească și fără să creem evenimente în sediul inspectoratului”.

Ce spun desenele lui Gheorghe Dincă

Iată și ce spune felul în care Gheorghe Dincă, „monstrul din Caracal”, și-a desenat victimele, despre profilul lui psihologic: are trăsături specifice sado-masochiștilor! Profilerul Poliției Române, Dorin Dumitran, a vorbit și despre interpretarea desenelor lui Gheorghe Dincă.

Așa a desenat-o Gheorghe Dincă pe Luiza Melencu

„Cea mai mare dificultate a simțit-o la prima interpretare, indicând-o pe Luiza, la a doua i s-a părut o activitate ludică și a intrat ușor în starea de examinare. Acest test măsoară relația personală pe care o are cu sine, în primă instanță, se autodescoperă, iar prin raportarea la victime i s-a cerut un transport la intimitatea victimelor. Lipsa urechilor, a unor elemente corporale, arată refuzul său de a le asculta. Pe Alexandra o desenează cumva încălțată, adică gata de plecare”.

Alexandra Măceșanu, desenată de Gheorghe Dincă

Zecile de ore de analiză psihologică au dus la o concluzie despre cine este Gheorghe Dincă, a explicat profilerul.

„Este un om cu mare încărcătură sadică, o personaliate narcisică care nu acceptă un control din partea realității, am înregistrat la el indiferența afectivă, o mare încărcătură violentă și absența remușcărilor. Acesta este Gheorghe Dincă. Principala sa problematică sufletească l-a însoțit din copilărie, are incapacitatea de a se frâna. Din istoricul lui, care a fost verificat, viața sa a fost verificată prin mijloacele noastre, latura sa i-a creat întotdeauna probleme cu cei din jurul său”.

Citeşte şi:

