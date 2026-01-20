Răspunsul lui Alexandru Nazare, întrebat dacă va fi premier în caz că Ilie Bolojan va pleca de la șefia Guvernului

Întrebat marți, 20 ianuarie, într-o conferință de presă la sediul Ministerului de Finanțe, dacă ar fi de acord să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, potrivit informațiilor apărute în presă, Alexandru Nazare nu a negat, ci a spus doar că nu comentează această posibilitate.

„În primul rând, nu aș vrea să comentez o astfel de chestiune. În al doilea rând, sunt foarte concentrat pentru a-mi face treaba cât mai bine la Ministerul Finanțelor. Avem proiecte în derulare foarte importante pe care vreau să le duc la bun sfârșit”, a răspuns Nazare.

El a adăugat, cu referire la reducerea deficitului bugetar, că „rezultatele despre care discutăm astăzi nu ar fi fost posibile fără implicarea directă a prim-ministrului Ilie Bolojan” și că „aceasta este o chestiune politică pe care chiar nu are rost să o comentez, pentru că nu este de actualitate”.

Amintim că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat pe 19 ianuarie, la România TV, că „lăutarul” va fi schimbat dacă este nevoie, aluzie la premierul Ilie Bolojan, pe care social-democrații îl acuză că este inflexibil și nu ține cont de propunerile primite în coaliție.

Alexandru Nazare este ministru de Finanțe în Guvernul Bolojan din iunie 2025. El a mai fost ministru de Finanțe și în perioada decembrie 2020-iulie 2021, când premier era Florin Cîțu.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.