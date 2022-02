„Încă nu suntem în vârf, ne apropiem de vârf, avem în faţă circa 10 zile dificile. Suntem pregătiţi, zic eu, şi din punct de vedere al sistemului de sănătate – sigur, nu nelimitat. Am auzit tot felul de declaraţii demagogice în trecut, că suntem pregătiţi să facem faţă la orice”, a spus Alexandru Rafila la TVR.

Ministrul a precizat că sistemul de sănătate are niște limite, „poate cu atât mai multe cel românesc”.

„Nu este aşa sistemul de sănătate în general, orice sistem are nişte limite, cel românesc poate cu atât mai mult, pentru că el nu este uniform distribuit în toată ţara, sunt situaţii diferite de la judeţ la judeţ, dar atât cât am putut să ne pregătim, ne-am pregătit şi cu resurse terapeutice, şi cu alocarea unui procent de 20% din paturile de spital şi, lucru care cred că este foarte, foarte important, acordăm o foarte mare atenţie tuturor pacienţilor. Nu mai facem acea greşeală, o consider majoră, în care, practic, oamenii cu alte patologii au avut interzis la servicii medicale”, a declarat Rafila.

România a depășit marți pragul de 40.000 de cazuri zilnice COVID, iar ministrul sănătății spune că numărul de infectări va continua să crească, pentru că nu am ajuns la un platou încă.

Este un scenariu maximal, personal nu cred că vom ajunge la 70.000 de cazuri înregistrate zilnic, dar probabil că săptămâna viitoare vom avea peste 50.000 de cazuri în câteva dintre zile. Alexandru Rafila:

Medicul a precizat că informațiile venite de la OMS susțin că există o creștere continuă în regiunea europeană, dar cu viteză mai mică.

„Informaţiile pe care le avem sunt că această creştere continuă, dar cu viteză mai mică. Reducerea vitezei de creştere este primul semn că ne apropiem de un platou care probabil că va fi înregistrat pe parcursul săptămânii viitoare”, a precizat Rafila.

Citeşte şi:

Vladimir Putin acuză SUA și NATO că i-au ignorat cererile și vor să atragă Rusia într-un război

Iohannis, convorbire telefonică cu Zelenski: „România și-a manifestat sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei”

ÎPS Teodosie, obligat de instanță să se pensioneze de la Universitatea Ovidius din Constanța

PARTENERI - GSP.RO FOTO Dezvăluire EXPLOZIVĂ la Survivor 2022: „Ea a dispărut în pădure cu el, imaginile nu s-au dat la TV”

Playtech.ro BOMBĂ! OMS, anunțul care îngrozește România! Vestea oribilă dată ACUM

Observatornews.ro ANIMAŢIE GRAFICĂ. Şapte victime pe drumul plin de cruci: cum s-a produs accidentul de pe "Drumul Morţii" din România

HOROSCOP Horoscop 2 februarie 2022. Peștii procesează altfel constrângerile, le acceptă la suprafață, dar în interior le analizează

Știrileprotv.ro Descoperire într-o casă din București. Fondatorul Anonymous România a fost găsit în stare avansată de putrefacție

Telekomsport Ce s-a întâmplat în străinătate cu vedeta plecată cu scandal din România acum 3 ani! Ofertă neobişnuită pentru o femeie, într-o "lume a bărbaţilor"

PUBLICITATE Samsung îți dezvăluie o viziune a viitorului