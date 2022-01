„Probabil că se referea la suprastimulare, dacă administrăm doze din acelaşi vaccin la intervale tot mai scurte de timp şi cred că are dreptate, pentru că nu se referea la doza a treia, de booster, ci de la o potenţială doză a patra”, a spus Alexandru Rafila, la Antena 3.

„S-a discutat în unele state referitor la această doză, unii au recomandat-o exclusiv la persoanele cu deficienţe imunologice, pentru că răspund mai greu la vaccinare, dar în mod evident că un vaccin care demonstrează în momentul de faţă că nu previne decât în mică măsură transmisibilitatea – e adevărat că previne formele grave şi decesul – trebuie adaptat noilor tulpini circulante, şi lucrul ăsta îl vedem şi la gripă”, a adăugat Rafila.

În fiecare an, facem o dată pe an, nu de două sau de trei ori pe an vaccin antigripal, şi lucrul ăsta probabil că se va întâmpla şi cu acest vaccin împotriva noului coronavirus, care, de fapt, e nou tot timpul, vedeţi, apar tulpini mutante care scapă răspunsului imun generat de vaccinul care a fost dezvoltat pentru varianta iniţială.

