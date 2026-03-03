Protecție specială pentru iubita directorului FBI

Iubita lui Kash Patel (46 de ani) se bucură de o protecție fără precedent din partea agenției federale. Potrivit unei investigații realizate de The New York Times, agenți tactici FBI au fost desemnați să o însoțească pe Wilkins la diverse evenimente, inclusiv la un resort din Marea Britanie înaintea unei cine la Castelul Windsor, precum și la un salon de coafură din Nashville.

În vârstă de 27 de ani, Alexis Wilkins a devenit una dintre cel mai bine păzite interprete de muzică country din Statele Unite, deși cariera sa muzicală este încă la început. Prezența constantă a echipelor SWAT în jurul său a atras critici considerabile.

„Dacă vrei să fii o celebritate sau un influencer pe rețelele sociale, angajează-ți propria securitate”, a declarat Christopher OLeary, fost director în divizia antiterorism a FBI.

Ben Williamson, purtător de cuvânt al FBI, a justificat măsurile excepționale, afirmând că aceasta este ținta unor „amenințări active de moarte”, unele de natură extrem de violentă, ca urmare a relației sale cu Patel. La finalul anului trecut, Williamson a spus pentru The New York Times că numărul acestor amenințări se ridică la sute.

Resursele FBI, folosite pentru scopuri personale?

După ce Kash Patel a preluat conducerea FBI în februarie 2025, acesta a crescut numărul de agenți în biroul din Nashville, unde locuiește iubita lui, și a dispus alocarea unei echipe SWAT pentru protecția acesteia. Decizia a fost luată în ciuda avertismentelor interne că o astfel de măsură ar trebui să fie revizuită din punct de vedere legal, potrivit unui oficial al agenției.

„Când Kash a fost confirmat, viața ei s-a schimbat”, a declarat Dianna Muller, fondatoarea grupului Women for Gun Rights (Femeile pentru dreptul la arme), care a angajat-o pentru scurt timp pe aceasta ca purtătoare de cuvânt.

Criticii acuză că aceste aranjamente reprezintă un abuz de resurse federale. De exemplu, în mai 2025, Wilkins a fost transportată cu o echipă SWAT la un eveniment exclusivist din Londra, unde a luat cina alături de Regele Charles al III-lea la Castelul Windsor.

Cine este Alexis Wilkins și cum s-a cunoscut cu Patel

Alexis Wilkins a absolvit Universitatea Belmont din Nashville în 2020 și și-a lansat cariera muzicală cu single-ul „Holdin On”. Deși site-ul său oficial nu afișează spectacole viitoare, ea este activă la evenimente conservatoare, unde interpretează imnul național și cântece patriotice.

Criticul de muzică Kyle Coroneos a descris-o drept „o artistă aspirantă”. Pe lângă cariera muzicală, Wilkins s-a implicat în activism politic. Ea a lucrat pentru scurt timp ca secretar de presă al congresmanului Abraham Hamadeh, un susținător al teoriei fraudării alegerilor din 2020. Totuși, colaborarea a durat doar o lună.

Wilkins și Patel s-au cunoscut în 2022, la o petrecere organizată de cântărețul John Rich în Nashville. Din 2023, cei doi formează un cuplu. Relația lor a devenit publică în timpul audierilor din Senat pentru confirmarea lui Patel ca director FBI.

Alexis Wilkins a fost acuzată pe rețelele sociale că ar fi o „spioană plătită” pentru a extrage informații de la Patel, acuzații pe care le-a negat vehement. Ea a intentat procese de defăimare împotriva a trei influenceri conservatori, cerând despăgubiri de câte 5 milioane de dolari fiecare. În plus, Wilkins a criticat industria muzicii country și universitatea pe care a absolvit-o pentru a fi „prea progresiste”.

Într-o postare recentă pe X, Wilkins a lăudat materialele de promovare ale spectacolului Bad Bunny de la Super Bowl, descriindu-le drept „estetice” și „fantastice”. După reacții negative din partea conservatorilor, ea a revenit cu precizări, afirmând că nu a urmărit spectacolul și că mesajul său a fost greșit înțeles.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Viva.ro
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Unica.ro
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Elle.ro
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

Nevoia de sprijin real pentru părinți, stilurile parentale și consumul de alcool la minori. „Prevenția începe acasă, dar nu se poate opri acolo”
Știri România 16:00
Nevoia de sprijin real pentru părinți, stilurile parentale și consumul de alcool la minori. „Prevenția începe acasă, dar nu se poate opri acolo”
Cât au plătit românii pentru cursele Tarom din Egipt: „Vreţi să vă întoarceţi, viraţi banii în cont”
Știri România 15:51
Cât au plătit românii pentru cursele Tarom din Egipt: „Vreţi să vă întoarceţi, viraţi banii în cont”
Parteneri
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Adevarul.ro
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Întrebat în direct despre „blat” la Dinamo – FC Argeș, Gică Mihali nu s-a ferit de cuvinte: „E frustrant”
Fanatik.ro
Întrebat în direct despre „blat” la Dinamo – FC Argeș, Gică Mihali nu s-a ferit de cuvinte: „E frustrant”
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Financiarul.ro
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Elle.ro
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Unde și-a dus Călin Donca familia după eliminarea de la „Survivor România”. Le-a îndeplinit dorința copiilor. „Avem un apartament cu două niveluri”
Stiri Mondene 16:00
Unde și-a dus Călin Donca familia după eliminarea de la „Survivor România”. Le-a îndeplinit dorința copiilor. „Avem un apartament cu două niveluri”
Anamaria Prodan, despre războiul din Orientul Mijlociu. Impresara se află în UAE: „Noi, cei ce locuim în Dubai, ne distrăm”
Stiri Mondene 15:36
Anamaria Prodan, despre războiul din Orientul Mijlociu. Impresara se află în UAE: „Noi, cei ce locuim în Dubai, ne distrăm”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
ObservatorNews.ro
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
GSP.ro
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
Parteneri
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Mediafax.ro
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”
KanalD.ro
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”

Politic

Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Politică 16:12
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Politică 15:38
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din spital în ziua când s-au strâns 2,3 milioane $ pentru boala ei
Fanatik.ro
Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din spital în ziua când s-au strâns 2,3 milioane $ pentru boala ei
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului