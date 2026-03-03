Protecție specială pentru iubita directorului FBI

Iubita lui Kash Patel (46 de ani) se bucură de o protecție fără precedent din partea agenției federale. Potrivit unei investigații realizate de The New York Times, agenți tactici FBI au fost desemnați să o însoțească pe Wilkins la diverse evenimente, inclusiv la un resort din Marea Britanie înaintea unei cine la Castelul Windsor, precum și la un salon de coafură din Nashville.

În vârstă de 27 de ani, Alexis Wilkins a devenit una dintre cel mai bine păzite interprete de muzică country din Statele Unite, deși cariera sa muzicală este încă la început. Prezența constantă a echipelor SWAT în jurul său a atras critici considerabile.

„Dacă vrei să fii o celebritate sau un influencer pe rețelele sociale, angajează-ți propria securitate”, a declarat Christopher OLeary, fost director în divizia antiterorism a FBI.

Ben Williamson, purtător de cuvânt al FBI, a justificat măsurile excepționale, afirmând că aceasta este ținta unor „amenințări active de moarte”, unele de natură extrem de violentă, ca urmare a relației sale cu Patel. La finalul anului trecut, Williamson a spus pentru The New York Times că numărul acestor amenințări se ridică la sute.

Resursele FBI, folosite pentru scopuri personale?

După ce Kash Patel a preluat conducerea FBI în februarie 2025, acesta a crescut numărul de agenți în biroul din Nashville, unde locuiește iubita lui, și a dispus alocarea unei echipe SWAT pentru protecția acesteia. Decizia a fost luată în ciuda avertismentelor interne că o astfel de măsură ar trebui să fie revizuită din punct de vedere legal, potrivit unui oficial al agenției.

„Când Kash a fost confirmat, viața ei s-a schimbat”, a declarat Dianna Muller, fondatoarea grupului Women for Gun Rights (Femeile pentru dreptul la arme), care a angajat-o pentru scurt timp pe aceasta ca purtătoare de cuvânt.

Criticii acuză că aceste aranjamente reprezintă un abuz de resurse federale. De exemplu, în mai 2025, Wilkins a fost transportată cu o echipă SWAT la un eveniment exclusivist din Londra, unde a luat cina alături de Regele Charles al III-lea la Castelul Windsor.

Cine este Alexis Wilkins și cum s-a cunoscut cu Patel

Alexis Wilkins a absolvit Universitatea Belmont din Nashville în 2020 și și-a lansat cariera muzicală cu single-ul „Holdin On”. Deși site-ul său oficial nu afișează spectacole viitoare, ea este activă la evenimente conservatoare, unde interpretează imnul național și cântece patriotice.

Criticul de muzică Kyle Coroneos a descris-o drept „o artistă aspirantă”. Pe lângă cariera muzicală, Wilkins s-a implicat în activism politic. Ea a lucrat pentru scurt timp ca secretar de presă al congresmanului Abraham Hamadeh, un susținător al teoriei fraudării alegerilor din 2020. Totuși, colaborarea a durat doar o lună.

Wilkins și Patel s-au cunoscut în 2022, la o petrecere organizată de cântărețul John Rich în Nashville. Din 2023, cei doi formează un cuplu. Relația lor a devenit publică în timpul audierilor din Senat pentru confirmarea lui Patel ca director FBI.

Alexis Wilkins a fost acuzată pe rețelele sociale că ar fi o „spioană plătită” pentru a extrage informații de la Patel, acuzații pe care le-a negat vehement. Ea a intentat procese de defăimare împotriva a trei influenceri conservatori, cerând despăgubiri de câte 5 milioane de dolari fiecare. În plus, Wilkins a criticat industria muzicii country și universitatea pe care a absolvit-o pentru a fi „prea progresiste”.

Într-o postare recentă pe X, Wilkins a lăudat materialele de promovare ale spectacolului Bad Bunny de la Super Bowl, descriindu-le drept „estetice” și „fantastice”. După reacții negative din partea conservatorilor, ea a revenit cu precizări, afirmând că nu a urmărit spectacolul și că mesajul său a fost greșit înțeles.

