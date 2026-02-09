Victima se afla într-un conflict deschis cu fostul său soț, Aleksandr Galițki, un influent miliardar din domeniul tehnologiei, conectat direct la premierul rus Mihail Mișustin.

Cronica unei dispariții anunțate

Spre deosebire de alte decese suspecte ale elitei rusești — adesea asociate cu căderi de la ferestre sau accidente domestice — sfârșitul Aliei Galițkaia a avut loc în custodia statului.

Femeia fusese reținută sâmbătă, primind un mandat de arestare preventivă pentru două luni, până pe 3 aprilie. Duminică, polițiștii au declarat decesul acesteia.

Potrivit activistei pentru drepturile omului Eva Merkacheva, Galițkaia se afla singură în celulă și ar fi lăsat un bilet de adio.

„A lăsat un bilet în care își învinovățește fostul soț, un bărbat puternic și bogat (cu toate consecințele), pentru ceea ce s-a întâmplat”, a transmis Eva Merkacheva.

Divorțul, copiii și banii: un război inegal

Problemele victimei au început anul trecut, odată cu divorțul de Aleksandr Galițki, cu care se căsătorise în SUA și alături de care avea două fetițe, în vârstă de 12 și 9 ani.

Ruptura a declanșat o serie de evenimente dramatice:

Pierderea copiilor: Fetițele au fost luate de la școală de persoane necunoscute, iar accesul mamei la ele a fost restricționat drastic.

Disputa financiară: În momentul în care Alia a solicitat partajul în instanță, a descoperit că fostul soț — considerat de Forbes cel mai puternic om de afaceri din IT-ul rusesc — nu mai figura oficial cu active, averea fiindu-i „arestată” sau disimulată, făcând imposibilă orice pretenție financiară.

Contraatacul juridic: Galițki a negat validitatea căsătoriei și a deschis multiple procese împotriva fostei soții.

Autoritățile judiciare din regiunea Moscova susțin că arestarea femeii s-a bazat pe acuzații de șantaj.

Anchetatorii afirmă că Alia Galițkaia ar fi solicitat 150 de milioane de dolari sub amenințarea divulgării unor informații compromițătoare care ar fi putut afecta „interesele legitime” ale fostului soț.

Apelurile disperate ale femeii către Ambasada SUA (având cetățenie americană) și către avocatul poporului din Rusia au rămas fără ecou.

Umbra premierului Mișustin

Investigațiile presei independente, precum Agenstvo și Novaya Gazeta, sugerează că imunitatea și influența lui Aleksandr Galițki derivă dintr-o prietenie veche cu actualul premier al Rusiei, Mihail Mișustin.

Legătura dintre cei doi datează din perioada studenției, când activau în „Clubul de Calculatoare” din Moscova, o organizație supravegheată de KGB care facilita accesul la tehnologia occidentală.

Ascensiunea politică a lui Mișustin a coincis cu succesul afacerilor lui Galițki:

Digitalizarea Fiscului: Când Mișustin conducea Fiscul, firmele lui Galițki au câștigat contracte majore de digitalizare. Legături de familie: Ginerele lui Mișustin a devenit investitor în Almaz Capital, companie administrată de Galițki. Proiecte controversate: Galițki a inițiat sistemul de etichetare Chestnâi Znak, descris de opoziție ca o „taxă ascunsă” pentru consumatori, proiect vândut ulterior către Gazprombank.

Moartea Aliei Galițkaia ridică semne de întrebare grave cu privire la utilizarea justiției ca instrument de reglare a conturilor personale în rândul elitei rusești, într-un context în care conexiunile politice par să dicteze sentințe înainte de proces.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE