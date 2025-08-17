Vladimir Putin vrea o victorie pe care nu o putea obține pe cale militară

Vladimir Putin a cerut regiunea Donbas în întregime și înghețarea focului pe liniile de front din regiunil Herson și Zaporojie, iar Donald Trump pare să susțină această solicitare în graba sa de a face pace oricum în Ucraina.

După summitul din Alaska, liderul republican de la Casa Albă a discutat la telefon cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu aliați din NATO.



Volodimir Zelenski, care a respins până acum orice concesie teritorială, va fi primit luni după-amiază de Donald Trump.



Declarându-se „recunoscător pentru invitaţie”, preşedintele ucrainean a avertizat sâmbătă seara că refuzul lui Putin de a înceta focul „complică situaţia”.

Lipsa unor garanții de securitate clare, o îngrijorare pentru Ucraina

Înaintea deplasării lui Zelenski la Washington, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi cancelarul german Friedrich Merz vor organiza duminică, la ora 13:00 GMT (16.00 – ora României), o videoconferinţă a „Coaliției celor dispuși”, din care fac parte majoritatea ţărilor europene importante, UE, NATO şi ţări non-europene precum Canada. La videoconferinţă va participa şi preşedintele Nicuşor Dan.



Potrivit diplomaţilor, se aşteaptă ca participanţii să discute despre garanţiile de securitate care ar fi acordate Ucrainei ca parte a unui posibil acord de pace.



Donald Trump a sugerat că Ucraina ar putea beneficia de o garanţie de securitate similară articolului 5 al NATO, dar în afara cadrului Alianţei Nord-Atlantice.

Potrivit premierului italian Giorgia Meloni, primul pas ar fi definirea „unei clauze de securitate colectivă care ar permite Ucrainei să obţină sprijinul tuturor partenerilor săi, inclusiv al Statelor Unite, gata să acţioneze în cazul în care ar fi atacată din nou”.

Un summit tripartit?

După trei ani şi jumătate de la izbucnirea celui mai sângeros conflict militar din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial, armata rusă ocupă aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, inclusiv aproape întreaga regiune Lugansk şi o mare parte din regiunea Doneţk. Nu este cazul regiunilor Zaporojie şi Herson.



Decizia lui Donald Trump la scenariul armistiţiului pare să îl favorizeze pe Vladimir Putin, care doreşte să negocieze direct un presupus acord global şi definitiv. Pe de altă parte, Kievul şi aliaţii europeni consideră „acordul global” fără un armistițiu în prealabil ca o modalitate a lui Putin de a câştiga timp pentru a-şi continua ofensiva şi eventual pentru a-şi extinde cuceririle teritoriale.

Este, totuşi, „cel mai bun mod de a pune capăt războiului oribil dintre Rusia şi Ucraina”, susține Donald Trump.

„Un simplu acord de încetare a focului (…) de multe ori nu funcţionează”, a insistat președintele american, chiar dacă a ameninţat regimul de la Moscova cu „consecinţe foarte grave” dacă nu încetează ostilităţile.



Trumo a sugerat posibilitatea unui summit tripartit cu Putin şi Zelenski dacă „totul merge bine” la întâlnirea cu preşedintele ucrainean.

