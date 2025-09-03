De ce sunt importante combinațiile de alimente pe care le facem

Mulți dintre noi ne dorim o alimentație sănătoasă și poate că facem eforturi pentru a evita acele alimente considerate mai degrabă dăunătoare sau nu neapărat sănătoase. Cu toate acestea, se întâmplă uneori să ajungem să ne simțim balonați, să simțim disconfort sau poate chiar să luăm în greutate în mod nedorit. Iar una dintre multele explicații pentru aceste lucruri poate fi chiar felul în care combinăm alimentele între ele.

Interesul pentru combinațiile de alimente nu este nici pe departe ceva nou, chiar dacă am fi tentați să credem asta.

În Ayurveda, știință tradițională indiană de peste 5 000 de ani, combinarea alimentelor este legată de cultivarea ”focului digestiv” numit agni. Această filosofie susține că anumite asocieri, cum ar fi laptele cu fructe sau proteinele cu amidonul, pot slăbi procesul digestiv, favorizând inflamația sau o stare de lentoare metabolică.

Deși acest cadru poate părea mai puțin științific, conceptul esential de a ține cont de cum se ”simt” alimentele în organism când sunt combinate rămâne relevant și în nutriția modernă, prin ideea de a nu forța digestia să facă față unor cerințe contradictorii.

Recomandări Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

Felul în care combinăm alimentele pe care le consumăm este important pentru că influențează modul în care organismul reușește să le digere, să le absoarbă și, în final, să le folosească.

Sistemul nostru digestiv este extrem de complex și funcționează printr-o succesiune de procese chimice și mecanice. Fiecare tip de nutrient, fie că vorbim despre proteine, carbohidrați, grăsimi, fibre, vitamine sau minerale, necesită condiții ușor diferite pentru a fi descompus și valorificat.

Digestia și absorbția nutrienților

De exemplu, anumite alimente sunt digerate mai repede, iar altele mai lent. Dacă ele sunt combinate într-un mod care încetinește sau îngreunează procesul digestiv, poate apărea disconfort precum balonare, senzație de greutate sau chiar o absorbție mai redusă a nutrienților.

În schimb, atunci când alimentele se completează reciproc, digestia decurge mai lin, iar organismul obține mai ușor energia și substanțele de care are nevoie.

Nivelul de energie de după masă

De asemenea, modul în care asociem carbohidrații, proteinele și grăsimile determină cât de repede sau cât de lent crește nivelul zahărului în sânge după masă. O combinație echilibrată poate preveni fluctuațiile bruște, menținând senzația de sațietate și susținând o stare de energie constantă. În schimb, combinațiile mai puțin potrivite pot favoriza scăderile bruște de energie sau poftele alimentare.

Recomandări Excursii pe bani publici la Nisa și la plajă, în Cipru. Directorul care a aprobat „training-urile” a fost demis pe loc

Echilibrul florei intestinale

În plus, felul în care combinăm alimentele are impact și asupra microbiotei intestinale. Flora intestinală joacă un rol esențial în sănătatea digestivă, imunitate și chiar în starea de dispoziție. Unele combinații sprijină diversitatea și echilibrul bacteriilor benefice, în timp ce altele pot genera un mediu mai favorabil dezvoltării bacteriilor mai puțin prietenoase.

Alimente care nu ar trebui consumate împreună – ce combinații să evităm

Studiile actuale subliniază că sistemul digestiv uman este extrem de adaptabil, capabil să proceseze simultan proteine, grăsimi și carbohidrați, iar o dietă care se rezumă doar la anumite combinații, o dietă strictă așadar din acest punct de vedere, nu este susținută de studii solide ca fiind necesară sau benefică pentru majoritatea persoanelor sănătoase.

Cu toate acestea, anumite combinații de alimente sunt mai puțin recomandate.

Lapte și fructe

Laptele are proteine care coagulează ușor sub acțiunea acidului. Dacă este combinat cu fructe acide, digestia poate deveni mai lentă, ducând la balonare sau gaze. În plus, aciditatea poate destabiliza lactoza, făcând combinația mai greu de tolerat pentru persoanele cu sensibilitate digestivă. Deși nu e toxică, nu e blândă pentru stomac.

Recomandări Parada dictatorilor în țara prafului de pușcă. Note despre recenta demonstrație de forță a clubului anti-occidental

Deși multe persoane combină banane cu lapte, nici aceasta nu este o combinație recomandată. Banana este considerată ”încălzitoare”, iar laptele ”răcoritor” în Ayurveda. Dincolo de explicația tradițională, din punct de vedere digestiv, combinația este destul de densă și greoaie. Poate duce la o senzație de sațietate rapidă, dar la persoanele cu digestie lentă poate provoca balonare.

Proteine și amidon

Chiar dacă mulți iubim friptura cu cartofi prăjiți sau cu piure, aceasta nu este tocmai o cobinație recomandată. Proteinele (carne, ouă, brânză) au nevoie de enzime și mediu mai acid pentru digestie, în timp ce amidonul se digeră mai bine într-un mediu mai neutru. Când sunt combinate, procesul poate deveni mai lent și greu de gestionat pentru stomac, mai ales la persoanele cu digestie sensibilă. Nu este dăunător pentru toată lumea, dar poate cauza o senzație de greutate după masă.

Iaurt cu fructe și legume crude

În tradiția ayurvedică, dar și conform unor observații nutriționale moderne, iaurtul, care este acid se combină greu cu unele legume bogate în apă și fibre crude. Acest mix poate duce la balonare și poate crea disconfort la persoanele cu colon sensibil. În plus, poate dezechilibra flora intestinală dacă este consumat des.

Cafea sau ceai cu alimente bogate în fier sau calciu

Polifenolii și taninurile din cafea și ceai pot inhiba absorbția mineralelor esențiale precum fierul și calciul. Asta poate contribui la carențe, mai ales în situațiile cu deficiențe preexistente. De asemenea, o atenție deosebită o necesită femeile care nu au ajuns încă la menopauză și copiii în creștere, unde fierul și calciul sunt foarte importante.

Pentru a evita o astfel de combinație este bine să consumăm ceaiul sau cafeaua la o distanță de două ore înainte sau după o masa bogată în fier sau calciu, arată site-ul betterme.world.

Șuncă și ouă

Șunca și ouăle sunt o combinație clasică pentru micul dejun, savurată de generații întregi. Din păcate, această combinație de alimente pentru micul dejun nu este o idee bună din cauza cantităților mari de proteine ​​și grăsimi.

Stomacul are nevoie de timp pentru a produce suficient acid care poate descompune proteinele. Conform credințelor ayurvedice, o combinație de două proteine ​​are un proces de digestie deosebit de lung.

În plus, slănina are un conținut ridicat de grăsimi saturate, în timp ce ouăle au un conținut ridicat de colesterol, ceea ce poate provoca formarea de depozite de grăsime pe pereții arterelor în timp. Acest lucru poate crește riscul de a dezvolta boli de inimă și accident vascular cerebral.

Paste cu sos de roșii și brânză

Deși pare combinația ideală, nutriționiștii nu sunt de aceeași părere. Sosul de roșii este acid prin natura sa, în timp ce spaghetele sunt făcute din carbohidrați care se descompun rapid în glucoză. Acest lucru poate provoca o creștere bruscă a nivelului de zahăr din sânge. În plus, pastele nu au proteinele necesare pentru a echilibra această masă.

De fapt, atunci când mănânci sos de roșii cu paste, consumi în mare parte carbohidrați. Aceasta înseamnă că vei simți foame la scurt timp după ce ai mâncat, ceea ce poate duce la un număr mare de gustări sau supraalimentare mai târziu.

Soluția? Asociază pastele din grâu integral cu o proteină și adaugă câteva legume, cum ar fi ciuperci sau spanac, pentru fibre și nutrienți suplimentari.

Pepene cu alte alimente

Pepenele, indiferent dacă e roșu sau galben, are multă apă și zaharuri care se digeră extrem de repede. Dacă îl combinăm cu lactate sau cereale, procesul încetinește și pepenele începe să fermenteze în stomac. Rezultatul poate fi balonare, gaze sau chiar crampe. Pepenele e cel mai bine digerat singur, pe stomacul gol.

Carbohidrați cu băuturi carbogazoase

Sucurile acidulate și reci pot dilua sucul gastric și pot introduce gaze suplimentare în stomac. Dacă sunt combinate cu o masă bogată în carbohidrați, cum ar fi cartofi, pâine, paste, orez, digestia devine mai lentă, apare senzația de balonare și, uneori, reflux gastric. În plus, zahărul din sucuri amplifică deja aportul caloric al carbohidraților.

Fructe imediat după masă

Fructele au nevoie de un timp de digestie mai scurt decât mesele complexe. Dacă sunt consumate imediat după carne, paste sau lactate, ele pot rămâne mai mult timp în stomac, unde încep să fermenteze. Acest lucru nu e periculos, dar poate duce la gaze, aciditate și senzație de balonare. Cel mai bine se consumă singure sau la distanță de mesele principale.

Cafea și banane

Cofeina din cafea combinată cu carbohidrații rapizi din banane poate duce la fluctuații bruște de energie, provocând accelerări urmate de căderi de energie.

Combinații de alimente care pot fi benefice

Așa cum există anumit combinații de alimente care pot duce la disconfort gastric sau chiar la kilograme în plus, există și anumite combinații recomandate.

Spanac și citrice

Fierul din plante se absoarbe mai greu decât cel din carne. Însă vitamina C transformă acest fier într-o formă mult mai ușor de utilizat de către organism. O salată de spanac cu zeamă de lămâie sau portocale este nu doar gustoasă, ci și o combinație foarte eficientă pentru prevenirea anemiei.

Roșii și ulei de măsline

Licopenul, antioxidantul puternic din roșii, este liposolubil, adică are nevoie de grăsimi pentru a fi absorbit. Uleiul de măsline extravirgin, dar și avocado sau nucile, maximizează absorbția acestuia. E motivul pentru care salatele de roșii cu puțin ulei sunt atât de benefice, arată eatingwell.com.

Somon (sau pește gras) cu legume verzi

Peștii grași sunt bogați în vitamina D, iar legumele verzi în calciu. Vitamina D crește absorbția calciului în organism, ceea ce sprijină sănătatea oaselor și prevenirea osteoporozei. O combinație ideală pentru un prânz hrănitor și echilibrat.

Ovăz și fructe de pădure

Ovăzul este bogat în fibre solubile sau beta-glucani, iar fructele de pădure conțin antioxidanți și vitamina C. Împreună, ele nu doar că oferă sațietate și energie constantă, ci și sprijină sănătatea cardiovasculară și reglarea glicemiei.

Morcovi cu o sursă de grăsimi sănătoase

Beta-carotenul din morcovi este convertit de organism în vitamina A, dar numai dacă există grăsimi în masă. De aceea, o gustare simplă cu morcovi și humus sau avocado, ori chiar pește este mai nutritivă decât morcovii simpli.

Descoperă și Alimente care te ajută să adormi mai repede

Turmeric și piper negru

Curcumina, ingredientul activ din turmeric, are proprietăți antiinflamatoare, dar se absoarbe greu. Piperina din piperul negru îi crește absorbția de până la 20 de ori. De aceea, în bucătăria indiană, aceste condimente sunt aproape întotdeauna folosite împreună.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE