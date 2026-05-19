Alina Kabaeva a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2004 la proba de gimnastică ritmică. Are o medalie de bronz la Sydney, în 2000.

Activă pe rețelele sociale, fosta campioană olimpică postează imagini regulat și laude performanțele junioarelor pe care le antrenează la academia sa privată,m deschisă în 2022.

Campionatele Europene de Gimnastică Ritmică 2026 au loc la Varna, orașul de pe coasta Mării Negre, 260 de kilometri de București (4 ore cu mașina), în Palatul Sporturilor și Culturii.

La competiție, Rusia va participa sub drapel neutru din cauza sancțiunilor internaționale după invadarea Ucrainei.

„Nepotism. Favorizează sportivele de la academia sa privată!”

Alina Kabaeva se află în centrul unui scandal înaintea Campionatului European de Gimnastică Ritmică din Bulgaria, programat între 27 și 31 mai.

Părinții unor sportive care nu au fost selectate pentru competiție o acuză pe Kabaeva de favoritism și legături cu Kremlinul.

Kabaeva antrenează echipa de gimnastică ritmică a Rusiei. Însă procesul de selecție a sportivelor pentru competiția internațională a stârnit nemulțumirea părinților ai căror copii nu au fost incluși.

Aceștia susțin că doar sportivele care se antrenează în academia privată a fostei campioane au fost alese pentru a reprezenta Rusia.

Părinții nemulțumiți au lansat un apel public pentru a cere revizuirea listei de participanți.

„O urăsc pe Kabaeva”

Reacțiile nu au întârziat să apară pe rețelele sociale din Rusia. Pe VKontakte, echivalentul rusesc al Facebook, Kabaeva este acuzată de corupție și de favorizarea „cunoștințelor” apropiate Kremlinului „Este atât de ieftin cum manipulează totul”, a comentat un utilizator.

Pe Telegram, alții o atacă direct: „O urăsc pe Kabaeva” sau „Nu se va opri, este doar o problemă de familie”.

Deși Rusia participă la Campionatul European sub drapel neutru, din cauza sancțiunilor internaționale impuse pentru invazia Ucrainei, tensiunile interne și internaționale continuă să umbrească competiția.

Putin îl vânează pe fostul iubit al Alinei Kabaeva

Alina Kabaeva l-a întâlnit pentru prima dată pe Vladimir Putin în 2001, când actualul liderul de la Kremlin era căsătorit. Ea avea 18 ani, iar el – 49. Zvonurile despre o relație între cei doi au început să circule, în presa rusă independentă, în 2006.

La acea vreme, Kabaeva era într-o relație cu David Museliani, un ofițer de poliție cu 15 ani mai în vârstă. Relația lor s-a încheiat la scurt timp după apariția zvonurilor despre Putin.

După despărțirea de Kabaeva, David Museliani a renunțat la cariera în poliție și s-a orientat către afaceri imobiliare în Moscova. Însă în 2022, Museliani era deja căutat de agențiile de informații ruse. Comitetul de Investigații din Rusia l-a acuzat de delapidare de fonduri publice legate de sabotaj în porturile arctice. Comitetul de Investigații al Rusiei este condus de un coleg de universitate al lui Vladimir Putin.

Acuzat de delapidare și dat în urmărire internațională Museliani se află pe lista internațională de persoane căutate în Rusia și riscă până la 5 ani de închisoare dacă va fi extrădat la Moscova. Nu este cunoscută țara în care se ascunde Museliani.

Fii „secreți” cu fosta campioană de gimnastică ritmică

În 2008, ziarul de stat Moskovski Korrespondent a raportat logodna Alinei cu Putin, informație rapid negată. Publicația s-a închis curând după aceea.

Vladimir Putin și Alina Kabaeva, 42 de ani, au împreună doi fii, Ivan (10 ani) și Vladimir (6 ani), a a scris Centrul Dossier, un fond de investigații fondat de politicianul de opoziție Mihail Hodorkovski.

Potrivit Blick, o doctoriță elvețiană a asistat-o pe Kabaeva la cele două nașteri, prima oară la Lugano, în 2015, apoi la Moscova, în 2019.

Micuții trăiesc în reședința prezidențială izolată de la Valdai, nord-vestul țării, au bodyguarzi de la garda prezidențială, bone, tutori particulari și profesori privați, plătiți cu 7.700 de euro lunar.

Liderul de la Kremlin și iubita sa secretă folosesc palatul de la Soci pentru a se vedea cu iubita sa.

Liderul de la Kremlin re două fiice adulte, Maria Voronțova, 41 de ani, și Katerina Tihonova (39 de ani),, din mariajul său cu Liudmila. Mariajul s-a rupt în iunie 2013.

Au vrut să se căsătorească, dar au lăsat-o așa!

Alina Kabaeva fost deputat timp de șase ani din partea partidului Rusia Unită al lui Putin și a ajuns să conducă un important grup media pro-Kremlin.

Kremlinul nu a confirmat niciodată presupusa relație a lui Putin cu Alina Kabaeva. În mai multe ocazii, secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a negat zvonurile: „Sunt doar niște simple glume de sâmbătă pe internet”. În acea perioadă apăruseră informații că Putin și Kabaeva intenționau să se căsătorească la Mănăstirea Iverski din Valdai.

