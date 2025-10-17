Evaluarea riscurilor structurale

„Din păcate, se vede că explozia a fost deosebit de puternică și a afectat structural major locul. Din imagini, chiar dacă nu sunt foarte clare, și doar un expert care vine la fața locului, în inspecție, poate să certifice acest lucru, se văd planșee prăbușite în primul rând, se văd elemente de fațadă smulse, se văd elemente structurale verticale afectate major”, a explicat Lorin Niculae, arhitect și ofițer de protecție civilă.

Specialistul a subliniat că există o discontinuitate semnificativă în structura blocului, ceea ce impune măsuri urgente.

„Evident că tot ce este deasupra se poate prăbuși oricând. Și e impredictibil, pentru că e foarte greu să evaluezi natura și profunzimea tuturor pagubelor atunci când etajul este acoperit de moloz, după cum se vede în fotografii”, a adăugat Niculae.

Posibile soluții: consolidare sau demolare

În urma unei evaluări la fața locului, autoritățile vor decide dacă tronsonul afectat poate fi salvat sau dacă demolarea controlată este necesară.

„Imobilul trebuie expertizat. Decizia se ia în baza unor referate pe care le întocmesc experții tehnici de structură de la fața locului, dar foarte probabil se va ajunge la demolarea controlată, pentru că afectarea structurală poate genera prăbușirea etajelor de deasupra peste cele de dedesubt cu efecte de necontrolat asupra structurii care poate e neafectată”, a explicat arhitectul.

Recomandări
Chiar dacă s-ar opta pentru consolidare, procesul este complicat. Este nevoie de inspecții detaliate, inclusiv asupra instalației de gaz, pentru a identifica eventuale fisuri. În plus, riscul de colaps iminent face intervenția extrem de dificilă.

„Situația este foarte proastă. Am 51 de ani, n-am mai văzut așa ceva (…) Vorbesc doar din experiența proprie, dar probabil că ar trebui evacuate materiale reziduale, făcută o consolidare care să asigure, dacă se poate, stabilizarea structurii până la demolarea ei cât mai controlată”, a mai spus Niculae.

Stabilizare temporară pentru siguranță

O soluție temporară ar putea fi stabilizarea locală a structurii, pentru a permite intervenții în siguranță.

„La momentul actual, cum mă uit eu la fotografie, s-ar impune și șpraițuire de urgență, ca să nu se prăvale colțul blocului peste celelalte etaje inferioare, ceea ce ar fi o catastrofă. Cu aceste șpraițuiri, eventual, s-ar putea stabiliza pe moment, astfel încât să se poată face intervenții inclusiv cu pătrunderea în interior a echipei de intervenții, fără să existe situația de colaps. Dar toate aceste lucruri trebuie evaluate la fața locului, cu foarte foarte mare atenție de specialiști în domeniu”, a concluzionat arhitectul.

Explozia și consecințele sale

Explozia, cauzată de o acumulare de gaze, a avut loc pe strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2. Incidentul a dus la activarea Planului Roșu și a provocat 16 victime, dintre care trei au decedat.

Locatarii semnalaseră anterior scurgeri de gaze în rețeaua blocului. Distrigaz Sud a confirmat că alimentarea cu gaze a fost oprită, însă sigiliul a fost rupt și robinetul deschis fraudulos înainte de explozie.

Deflagrația a afectat și Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropiere. Elevii și profesorii au fost evacuați, iar fațada exterioară a clădirii a suferit pagube materiale, însă nu au fost raportate victime.

Ajutor pentru persoanele afectate

Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 5 au anunțat că vor oferi locuințe sociale pentru persoanele rămase fără adăpost.

De asemenea, un proiect de acordare a ajutorului financiar pentru familiile afectate este în prezent supus votului Consiliului General al Municipiului București.

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a dat asigurări că autoritățile vor sprijini toți cei afectați de această tragedie.

Nicușor Dan, prima reacție după explozia produsă în blocul din Rahova. Ce a cerut șeful statului după 11 ore
Știri România 20:32
Nicușor Dan, prima reacție după explozia produsă în blocul din Rahova. Ce a cerut șeful statului după 11 ore
Ultima victimă a fost scoasă de la etajul șase al blocului din Rahova. Ce urmează să se întâmple
Știri România 20:12
Ultima victimă a fost scoasă de la etajul șase al blocului din Rahova. Ce urmează să se întâmple
Mihai Bendeac, altercație cu unul dintre concurenții de la „The Ticket". Discuții aprinse între jurați în show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 17:00
Mihai Bendeac, altercație cu unul dintre concurenții de la „The Ticket”. Discuții aprinse între jurați în show-ul de la Antena 1
„Tati Full Time", cu Alex Bogdan și Eva Măruță. Trailerul filmului a fost lansat, iar actorii au făcut primele dezvăluiri: „O comedie pentru toată familia"
Stiri Mondene 16:53
„Tati Full Time”, cu Alex Bogdan și Eva Măruță. Trailerul filmului a fost lansat, iar actorii au făcut primele dezvăluiri: „O comedie pentru toată familia”
Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Politică 18:45
Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Ilie Bolojan spune că ANAF-ul nu trebuie să se lupte cu gemul din bucătărie
Politică 18:21
Ilie Bolojan spune că ANAF-ul nu trebuie să se lupte cu gemul din bucătărie
