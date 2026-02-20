Alocația pentru copil în Germania în 2026: reguli noi și cum poți primi banii care ți se cuvin

Ai dreptul la bani chiar dacă familia e acasă!

Unul dintre cele mai răspândite mituri despre alocația din Germania este acela că, odată solicitată, vei pierde banii primiți pentru copil în România. Este complet fals! În realitate, există o înțelegere clară la nivelul Uniunii Europene care protejează părinții: dacă lucrezi în Germania, indiferent de durata contractului, ai dreptul să primești diferența dintre alocația germană și cea românească. Având în vedere că în 2026 valoarea Kindergeld a urcat la 259 euro, vorbim despre sume importante care intră lunar în buzunarul familiei tale, fără să pierzi niciun drept în țară.

Atenție: poți recupera alocația retroactiv doar pentru ultimele 6 luni

Statul german este foarte strict și îți dă banii din urmă doar pentru ultimele 6 luni, așa că orice zi de întârziere înseamnă bani pierduți definitiv. Din fericire, nu mai trebuie să pierzi timp cu drumuri sau traduceri complicate. Prin MIGRO.RO, poți rezolva totul online, direct de pe telefon, în timp ce te relaxezi acasă sau ești la muncă.

Bani pentru copiii de peste 18 ani și pentru sezonieri

O altă greșeală frecventă a părinților este legată de vârsta copiilor. Mulți se raportează la legea din România și cred că nu mai pot primi bani dacă tânărul a împlinit 18 ani. Surpriza plăcută este că statul german oferă alocație și după majorat, dacă acesta merge la facultate, la o școală profesională sau urmează orice altă formă de educație. În acest caz, încasezi întreaga alocație germană de 259 euro, fără nicio reținere.

Totodată, dacă ești muncitor sezonier, nu trebuie să renunți la drepturile tale. Zeci de mii de dosare prelucrate de MIGRO.RO aparțin părinților care pleacă anual în Germania pentru doar 3-4 luni. Este important de știut că poți solicita acești bani pentru orice perioadă lucrată în ultimii 4 ani, indiferent de durata contractului.Alătură-te celor peste 78.000 de români care și-au recuperat deja alocația și taxele cu ajutorul MIGRO.RO. Verifică acum, gratuit, 100% online, câți bani ai de primit înapoi!

