„Să actualizăm alocația de hrană și standardele de cost pentru serviciile sociale este un gest de responsabilitate față de persoanele vulnerabile care depind zilnic de sprijinul statului. Din 2022, aceste sume au rămas la fel, în timp ce costul vieții a crescut constant. Prea mult timp, 22 de lei pe zi au însemnat prea puțin. O sumă resimțită zi de zi de copii, de persoanele cu dizabilități și de vârstnicii rămași singuri”, a declarat ministrul.

Florin Manole a subliniat că noile măsuri nu reprezintă doar „procente sau cifre într-un tabel”, ci vor însemna „mese mai bune, condiții mai decente, centre care rămân deschise și servicii mai apropiate de standardele de demnitate pe care statul are obligația morală și legală să le asigure”.

Deciziile vin în contextul în care alocațiile de hrană au rămas neschimbate din 2022, în ciuda creșterii constante a costului vieții.