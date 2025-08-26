Lumea alpinismului, zguduită de un nou scandal

Italianul Marco Confortola, în vârstă de 54 de ani, este acuzat că a modificat digital mai multe imagini pentru a-și atribui escaladarea vârfurilor Lhotse și Makalu, două dintre cele 14 vârfuri de peste 8000 de metri ale planetei.

Acuzațiile vin din partea unor legende ale alpinismului, precum Reinhold Messner și Simone Moro.

Alpinistul italian ar fi folosit tehnici de editare foto pentru a-și plasa chipul în imagini care nu îi aparțineau. Acest lucru a stârnit indignarea comunității alpiniste și a readus în discuție problema autenticității în acest sport, conform cotidianului spaniol El Pais.

Scandaul a izbucnit după ce Marco Confortola a anunțat pe 21 iulie că a finalizat ascensiunea Gasherbrum I (8.080 m), pretinzând că a încheiat astfel o călătorie de 21 de ani pentru a cuceri toate vârfurile de peste 8000 de metri.

Acuzații grave din partea unor alpiniști celebri

Simone Moro a fost primul care a contestat public realizările lui Confortola.

„Nu este o chestiune personală, nici nimic de genul acesta: este doar o chestiune de etică în alpinism și de respect față de toți cei care au escaladat cu adevărat cele mai înalte munți de pe planetă”, a declarat Simone Moro pentru El Pais.

Pe lângă vârfurile Lhotse și Makalu, există suspiciuni și în legătură cu ascensiunile lui Marco Confortola pe Kangchenjunga, Nanga Parbat, Dhaulagiri și Annapurna.

Silvio Mondinelli, un alt alpinist italian renumit, susține că l-a văzut pe Confortola întorcându-se înainte de a atinge vârful Annapurna în 2006.

Reinhold Messner, primul om care a escaladat toate cele 14 vârfuri de peste 8000 m, l-a numit pe Confortola „turist” și a subliniat importanța credibilității în alpinism.

„Un alpinist adevărat are obligația de a demonstra că a realizat ceea ce spune că a realizat”, a afirmat Messner pentru El Pais.

Cum se apără alpinistul italian

În fața acuzațiilor, Confortola a adoptat o poziție defensivă.

„Cei care mă critică sunt geloși pe mine. Mulți profesioniști ar fi vrut să mor pe K2 în 2008”, a declarat acesta într-un interviu acordat pentru publicația La Stampa.

Această afirmație face referire la un tragic accident petrecut pe K2 în 2008, în care 11 alpiniști și-au pierdut viața.

Marco Confortola a supraviețuit, dar a suferit degerături severe și a fost nevoit să suporte amputarea mai multor degete de la picioare.

Importanța dovezilor în alpinism

În trecut, fotografiile erau principala metodă de a dovedi atingerea unui vârf. Astăzi, tehnologia oferă mai multe opțiuni, cum ar fi GPS-urile, trackerele și telefoanele prin satelit. Cu toate acestea, falsificarea digitală a imaginilor a devenit o problemă tot mai mare.

Elizabeth Hawley, o legendară cronicară a alpinismului himalayan, a jucat un rol crucial în validarea ascensiunilor timp de decenii. După decesul ei în 2018, site-ul 8000ers.com, condus de Eberhard Jurgalski, a preluat această responsabilitate.

Alpinismul nu este un sport reglementat oficial, dar se bazează pe un cod de onoare nescris. Respectul pentru adevăr este fundamental în această comunitate. Minciuna și exagerarea sunt considerate forme de trișare.

Iar cazul lui Marco Confortola evidențiază o problemă mai largă în lumea alpinismului: lupta continuă împotriva minciunilor și exagerărilor.

Comunitatea alpină se confruntă acum cu provocarea de a găsi modalități mai eficiente de a valida ascensiunile și de a menține integritatea sportului. În era digitală, unde falsificarea imaginilor este tot mai ușoară, este esențial să se stabilească standarde clare și metode de verificare mai riguroase.

Cele 14 vârfuri din lume de peste 8000 de metri

Cele 14 vârfuri de peste 8000 de metri, cunoscute ca „optmiari”, sunt munții cei mai înalți de pe Pământ, toți situați în lanțul muntos Himalaya-Karakorum din Asia. Acești munți se găsesc în zone din Nepal, China, Pakistan și India.

Aceste vârfuri sunt:

Everest (8.848 m) K2 (8.611 m) Kangchenjunga (8.586 m) Lhotse (8.516 m) Makalu (8.485 m) Cho Oyu (8.188 m) Dhaulagiri I (8.167 m) Manaslu (8.163 m) Nanga Parbat (8.126 m) Annapurna I (8.091 m) Gasherbrum I (8.080 m) Broad Peak (8.051 m) Gasherbrum II (8.034 m) Shishapangma (8.027 m).

