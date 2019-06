Libertatea publică azi al treilea episod dedicat unui fenomen național oribil : copiii care cad și mor în haznalele defectuos construite sau protejate.

O fetiță de 8 ani din satul Viișoara, comuna Ulmi, Dâmbovița, și-a pierdut viața în 2012 pentru că se juca în curtea școlii, lângă WC-uri.

Fosa septică era superficial acoperită și dalele se spărseseră.

La șapte ani de la moartea sa, 81 de școli din cele 505 din Dâmbovița au, în continuare, toaletele elevilor afară.

Primarul Nicolae Vărzaru, care recepționase toaletele pe mână cu firma executantă, a scăpat cu 3 ani de închisoare fără executare și acum e plătit tot din bani publici, ca director executiv adjunct al Direcției de Agricultură Dâmbovița.







Investigație de Cristina Radu și Daniel Stanciu

În martie 2012, trei fetițe de clasa a II-a din comuna Ulmi, județul Dâmbovița, se jucau în curtea școlii, în pauza dintre ore. Plăcile din beton care acopereau o fosă septică se spărseseră și pe una dintre ele copiii o foloseau drept balansoar, chiar deasupra haznalei.

Școala din satul Viișoara, unde s-a întâmplat accidentul. / Foto: Vlad Chirea

Acolo, în curte, erau toaletele, iar curățarea lor se făcea cu vidanja printr-o gaură de pe laterala corpului. Exact pe acest loc se jucau fetele. La un moment dat, una dintre plăci s-a desprins, iar fetițele au căzut în mizeria din groapă. Două dintre ele au fost scoase de îngrijitorul școlii, care le-a auzit țipând.

Pe a treia au uitat-o în groapă!

De spaimă, de șoc, Dumnezeu știe de ce, copiii nu au spus că mai era o a treia fetiță care picase în fosa septică.

Corpul de clădire în care funcționau toaletele școlii. În lateral, fosa. / Foto: Vlad Chirea

Absența Nicoletei Bugiu a fost observată abia în clasă, când învățătoarea a făcut prezența. Cea mică a fost întâi căutată în jurul școlii, apoi acasă, relata atunci presa locală.

Au trecut zeci de minute până când în final autoritățile au găsit-o pe fetița de 8 ani moartă, în fosă. Salvatorii nu au mai putut face nimic pentru Nicoleta.

Nicoleta Bugiu a murit în martie 2012

La o lună după accident, reprezentanții școlii au turnat beton peste fosa septică și au împrejmuit-o apoi cu un gard metalic.

A fost nevoie să mai treacă un an de atunci pentru ca școala să beneficieze de toalete interioare.

În județul Dâmbovița funcționează 505 unități școlare, iar 81 dintre ele au toalete în curte, potrivit unui răspuns al Inspectoratului Școlar la solicitarea ziarului Libertatea.

Primarul Nicolae Vărzaru recepționase „pe blat”

Directoarea școlii din Viișoara, Loredana Stan, a fost demisă atunci. Dascălul care era de serviciu în acea zi a fost audiat în comisia de cercetare disciplinară convocată de Inspectoratul Județean Dâmbovița, însă nu a fost găsit responsabil de cele întâmplate.

O localnică explică modul în care s-a petrecut accidentul la școală. / Foto: Vlad Chirea

Autoritățile au deschis un dosar penal. Procurorii au descoperit că primăria nu a făcut corect și legal recepția toaletelor din curte, atunci când acestea au fost construite. Firma care s-a ocupat de lucrări a fost și ea sancționată cu plata a 230.000 de lei daune morale către familia fetiței, în comun cu Vărzaru și Primăria Ulmi.

Procesul a durat din 2012 până în 2016. Primarul Nicolae Vărzaru a fost trimis în judecată și condamnat în primă instanță la 3 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă.

Curtea de Apel Ploiești a decis definitiv că este o măsură prea drastică, așa că a comutat sentința în 3 ani de închisoare cu suspendare, cu o perioadă de 6 ani de încercare.

Primar: „Am fost țap ispășitor”

Contactat de Libertatea, fostul primar al comunei Ulmi, Nicolae Vărzaru, spune că se consideră nedreptățit și că dintre toți cei implicați și care ar fi trebuit trași la răspundere pentru moartea fetiței, el a picat „țap ispășitor”.

„Eu am fost scos vinovat, deși nu am avut nicio vină. M-au condamnat pe mine pentru că a fost acel procent foarte mic cu care a contribuit primăria la investiția pentru toaletele din curte. Eu nu am știut că acel loc era periculos, nu mi s-a adus niciodată la cunoștință acest lucru”, a declarat el pentru cititorii ziarului Libertatea.

Lângă fosa septică a fost pusă o cruce în memoria Nicoletei. / Foto: Vlad Chirea

„Copiii au fost lăsați nesupravegheați mult timp atunci, pentru că directoarea și profesorul de serviciu erau ocupați cu înscrierile. De altfel, acele bucăți de beton care acopereau fosa erau mișcate des, trebuia să se facă vidanjarea, în atâția ani au tot fost înghețuri și toate astea au afectat plăcile”, spune fostul primar.

El a candidat pentru al cincilea mandat la Primăria Ulmi, din partea PSD, deși era deja condamnat în primă instanță în dosarul deschis după moartea Nicoletei Bugiu. Presa scria atunci că pe pliantul electoral, Vărzaru și-a trecut și realizările unui alt primar dintr-o altă comună. A pierdut alegerile la mustață.

Vărzaru lucrează acum ca director executiv adjunct al Direcției de Agricultură Dâmbovița. Potrivit ultimei sale declarații de avere, în 2017 a avut un venit total de aproape 90.000 de lei. Pe lângă salariul lunar de 4.150 de lei net primit pentru funcția din Direcția Agricolă, fostul primar a mai câștigat 40.000 de lei din activități agricole. Deține cinci terenuri agricole în comuna Ulmi, în suprafață totală de peste 50 de hectare.

Pericolul din puț

Imobilul mic în care funcționau toaletele vechi nu a fost dărâmat. Este însă închis cu lacăt, iar toaletele nu mai sunt folosite în prezent.

Lângă fosă a fost pusă o cruce cu numele Nicoletei, în amintirea ei. Locul e străjuit de flori de plastic și lumânări. După 7 ani, rănile comunității nu s-au închis.

Mama Nicoletei și cele două fetițe pe care le are cu al doilea soț.

Mama Nicoletei nu dorește să vorbească, „nu vreau să răscolim trecutul”. Fetița de 8 ani era copilul din prima căsătorie a mamei. Femeia mai are doi copii cu actualul soț.

Fosa a fost acoperită, puțurile rămân deschise

Chiar dacă fosele septice din Viișoara au fost asigurate, satul rămâne împânzit de pericole.

Puțuri neacoperite, nesecurizate în comuna Ulmi, jud. Dâmbovița

Într-o plimbare scurtă printr-un singur sat din cele opt din care este formată comuna Ulmi, am găsit cinci puțuri adânci, nu foarte înalte, neîmprejmuite și nici măcar acoperite. Locuitorii din Viișoara, deși au apă curentă în case, încă folosesc apa din puțurile de pe străzi pentru adăparea animalelor. Iar faptul că nu sunt acoperite este, pentru ei, un lucru firesc și nu se tem de un posibil accident.

Puțuri neacoperite, nesecurizate în comuna Ulmi, jud. Dâmbovița

”Nu s-a întâmplat nimic până acum, nu a căzut nimeni. Dacă nu s-a întâmplat până acum…”, spun sătenii.

Pe principiul ”nu mi se poate întâmpla tocmai mie”.

Localnici din satul Viișoara, comuna Ulmi. / Foto: Vlad Chirea

Actualul primar PNL al comunei Ulmi, Bogdan Tița, și-a câștigat mandatul la alegerile din 2016. Deși este de aproape trei ani în funcție, Tița spune că nu avea habar despre problema puțurilor neacoperite și nu le-a văzut niciodată ca pe un real pericol.

Bogdan Tița, primarul PNL al comunei Ulmi, jud. Dâmbovița

”Băi, nu știam. Nu m-am gândit la riscul ăsta. (…) Trebuia să mă sunați să-mi spuneți atunci când le-ați văzut așa”, ne-a ironizat primarul. Bășcălia continuă.

Libertatea va publica și alte cazuri dramatice, pentru că, în România, cel puțin opt copii au murit înecați în haznale în ultimii șapte ani.

Foto: Vlad Chirea

Video: George Capoeanu, Robert Hanciarec

Montaj: Bogdan Pîrlea

