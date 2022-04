„Ne-am oprim la o benzinărie și nu era nimeni acolo. Însă era mâncare și tot felul de băuturi… Am luat chifle, băuturi energizante, am băgat totul în mașină cu cutii…”, spune presupusul soldat rus.

„Era o cameră încuiată în spate, am spart lacătul, am intrat și acolo, era un întreg depozit plin cu sticle de bere, votcă, tot felul de băuturi. Am băgat totul în mașină”, mai afirmă militarul interceptat.

„Te omor! Să nu mai bei așa ceva”

După ce „mărturisește” că a băut un energizant, femeia de la celălalt capăt al firului devine nervoasă. Dar nu pentru că soțul ei a plecat în Ucraina, unde comite jafuri, ci pentru că a consumat o băutură nesănătoasă.

„Serios? Ai băut energizante? Te omor! Să nu mai bei deloc așa ceva!”, reacționează ea.

