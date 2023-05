„Am mers la Ion Țiriac și i-am spus că am 20.000 de dolari și nu știu ce să fac cu ei”. Cum a reacționat celebrul om de afaceri

„Ion Țiriac a fost managerul meu. Mi-a devenit manager atunci când am început să câștig mai mulți bani. Îmi aduc aminte că l-am rugat să-mi fie manager la New York.

Am ajuns în sferturi la Forest Hills și am câștigat 20.000 de dolari. Nu știam ce să fac cu ei! Erau mulți bani, așa că am mers la Ion Țiriac și i-am zis: «Ion, am 20.000 de dolari și nu știu ce să fac, cum să îi gestionez». El mi-a răspuns: «Dă-mi-i mie, voi avea grijă de ei!». Și a avut, mi-a deschis un cont. Era anul 1976′, a povestit Virginia Ruzici în interviul amintit.

Virginia Ruzici, foto: Hepta

În vârstă de 68 de ani, Virginia Ruzici este una dintre cele mai titrate jucătoare de tenis din istoria sportului românesc.

Ruzici a devenit jucătoare profesionistă de tenis în 1975. De-a lungul carierei a câștigat 12 titluri la simplu, inclusiv un titlu de Grand Slam, Openul Franței 1978. Ruzici a câștigat, de asemenea, proba de dublu de la Roland Garros. Doi ani mai târziu, pierdea finala la simplu de la Roland Garros, în fața lui Chris Evert.

foto: Hepta

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Bărbatul din TRECUTUL Ginei Pistol care a făcut-o să PLÂNGĂ la nuntă! Moment critic de faţă cu toată lumea

Viva.ro Carmen Harra, previziuni despre căsnicia Ginei Pistol cu Smiley. Ce șanse are mariajul lor: 'Singura...'

TVMANIA.RO Fratele lui Paul Walker, gest emoționant în memoria regretatului actor. „Am simțit că este momentul potrivit”

FANATIK.RO Moartea tânărului care și-a dat foc: istoria unui fake-news la nivel național. Familia dezvăluie adevărata dramă a lui Alexandru și cere să nu mai fie asociat cu ”legea păcănelelor”. Exclusiv

Știrileprotv.ro Topul celor mai puternice 10 armate ale lumii în 2023. Surprinzător, pe ce loc se află România

Observatornews.ro Tragedie într-o familie de români din Italia. Fiica de 15 ani a murit pe loc, iar fiul luptă să trăiască, după un accident înfiorător

Orangesport.ro Felul în care Sepsi foloseşte limba maghiară public a provocat valuri: "Am o problemă că e prima limbă / Tu nu ai ţine cu echipa românească din Szeged?"

Unica.ro La brațul cărui bărbat celebru, proaspăt divorțat, și-a făcut apariția Sore, la nunta lui Smiley! Noul cuplu i-a uimit pe toți!