Companiile din domeniul tehnologiei investesc miliarde de dolari pentru a cuceri piața profitabilă a conectivității prin satelit, dar va fi o sarcină dificilă să egaleze rețeaua Starlink, care numără 10.000 de sateliți.

Servicii de conectare

Prin această tranzacție, Amazon adaugă cele două duzini de sateliți ai Globalstar la rețeaua sa existentă de peste 200 de sateliți.

Amazon lucrează la extinderea rețelei sale prin lansarea a aproximativ 3.200 de sateliți pe orbita joasă a Pământului până în 2029, aproximativ jumătate dintre aceștia trebuind să fie operaționali până la termenul limită de reglementare din iulie. De asemenea, se pregătește să lanseze serviciile sale de internet prin satelit în acest an.

Rețeaua de sateliți Globalstar este concepută pentru conexiuni fiabile, cu volum redus de date, direct către dispozitive mobile, sau Direct-to-Device (D2D).

Tehnologia elimină necesitatea ca dispozitivele să se conecteze la turnurile de telefonie mobilă de la sol, făcându-le ⁠cruciale pentru alimentarea serviciilor de urgență și furnizarea de conectivitate în zone cu acoperire celulară limitată.

Tranzacția va ajuta Amazon să lanseze D2D începând cu 2028, au declarat companiile.

Între timp, Starlink deservește deja peste 9 milioane de utilizatori la nivel global. Starlink face parte din SpaceX și oferă internet de mare viteză prin terminale de utilizator. Dezvoltă, de asemenea, servicii D2D prin parteneriate cu operatori de telecomunicații precum T-Mobile.

„Amazon a rămas în urma Starlink în ceea ce privește internetul de mare viteză prin satelit. Achiziționarea Globalstar le permite să recupereze terenul pierdut în ceea ce privește spectrul D2D și să facă un salt înainte în implementarea D2D”, a declarat Armand Musey, președinte și fondator al Summit Ridge Group.

Cresc acțiunile

Acțiunile companiei Globalstar, cu sediul în Louisiana, au crescut cu peste 10%, după ce au înregistrat o creștere de peste 6% în ultimele două săptămâni, pe fondul rapoartelor mass-media privind discuțiile referitoare la tranzacție. Acțiunile Amazon au crescut cu 3%.

MDA Space principalul contractor pentru constelația de nouă generație a Globalstar, a înregistrat, de asemenea, o creștere de 9%.

Parteneriatul Apple – Globalstar

Globalstar furnizează în prezent funcții de siguranță bazate pe satelit, precum Emergency SOS și Find My, pentru utilizatorii de iPhone și Apple Watch ai Apple.

Amazon a declarat că a semnat un acord cu Apple pentru a continua furnizarea acestor servicii.

Apple a investit aproximativ 1,5 miliarde de dolari în Globalstar în 2024 pentru a finanța extinderea serviciilor sale de comunicații pentru iPhone, într-o tranzacție care i-a oferit gigantului tehnologic și o participație de 20% în Globalstar.

Rețeaua Apple

Globalstar a declarat la sfârșitul anului trecut că o nouă rețea susținută de Apple, aflată în curs de dezvoltare, își va extinde acoperirea la 54 de sateliți, inclusiv un număr mic de sateliți de rezervă, față de cele două duzini existente în prezent.

Apple nu a răspuns imediat la o întrebare adresată de Reuters cu privire la poziția sa actuală în Globalstar.

Dominația SpaceX

Mișcarea Amazon vine la scurt timp după ce SpaceX a avansat cu planul său de listare la bursă într-o tranzacție ce ar putea evalua compania la 2.000 de miliarde de dolari.

SpaceX, compania lui Musk, a desfășurat sateliți Starlink într-un ritm rapid, lansând zeci deodată și construind cea mai mare constelație de sateliți din lume.

Starlink reprezintă aproximativ 50% până la 80% din veniturile SpaceX. Pe lângă Starlink, SpaceX deține și afacerea cu lansări de rachete ce are drept clienți NASA și armata SUA, dar și rețeaua socială X (fostul Twitter – n.r.) și compania de inteligență artificială xAI – care produce chatbotul Grok.

Conform acordului cu Amazon, acționarii firmei de sateliți pot alege să primească fie 90 de dolari în numerar, fie 0,3210 acțiuni ordinare Amazon pentru fiecare acțiune Globalstar pe care o dețin.

Oferta reprezintă o primă de peste 31% față de prețul de închidere al Globalstar din 1 aprilie – cu o zi înainte de apariția știrilor privind negocierile pentru tranzacție.

„Atitudine foarte deschisă” din partea autorităților

Achiziția este preconizată a se finaliza anul viitor, sub rezerva aprobărilor de reglementare și a îndeplinirii unor obiective specifice de implementare de către Globalstar.

Tranzacția va necesita aprobarea Comisiei Federale de Comunicații din SUA (FCC). Președintele agenției, Brendan Carr, a declarat într-un interviu acordat CNBC că FCC are o „atitudine foarte deschisă” față de această achiziție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum își apără Valentin Sanfira reputația după divorțul de Codruța Filip. Artistul rupe tăcerea. „Adevărul suprem”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
GSP.RO
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
GSP.RO
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
Parteneri
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
Avantaje.ro
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Un consilier român din Italia se teme de consecințele pe care le va avea uciderea lui Giacomo Bongiorni de către 3 tineri români: „E inevitabil”
Știri România 13:41
Un consilier român din Italia se teme de consecințele pe care le va avea uciderea lui Giacomo Bongiorni de către 3 tineri români: „E inevitabil”
Cum afectează mersul greșit întregul corp: „Peste jumătate din populație nu calcă corect”
Știri România 13:00
Cum afectează mersul greșit întregul corp: „Peste jumătate din populație nu calcă corect”
Parteneri
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Adevarul.ro
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Regele loviturilor libere și-a dat demisia și n-a vrut să mai audă de fotbal. A trecut printr-o transformare radicală
Fanatik.ro
Regele loviturilor libere și-a dat demisia și n-a vrut să mai audă de fotbal. A trecut printr-o transformare radicală
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Monden

Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu de Paște: „Nu e foarte mult, dar e un început”
Stiri Mondene 13:20
Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu de Paște: „Nu e foarte mult, dar e un început”
Ce le recomandă Ela Crăciun celor care vor să meargă în Maldive. Unde s-a cazat vedeta. „Mai ales când călătorești în familie”
Stiri Mondene 12:35
Ce le recomandă Ela Crăciun celor care vor să meargă în Maldive. Unde s-a cazat vedeta. „Mai ales când călătorești în familie”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
ObservatorNews.ro
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
Parteneri
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
La o săptămână după moartea lui Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
GSP.ro
La o săptămână după moartea lui Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
Parteneri
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Mediafax.ro
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
StirileKanalD.ro
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Redactia.ro
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața pe loc după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent de un autobuz, în Bistrița. Alte două persoane au ajuns la spital
KanalD.ro
Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața pe loc după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent de un autobuz, în Bistrița. Alte două persoane au ajuns la spital

Politic

Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri. AUR continuă să fie pe primul loc, ce scoruri ar lua PSD, PNL și USR
Politică 10:24
Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri. AUR continuă să fie pe primul loc, ce scoruri ar lua PSD, PNL și USR
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Politică 14 apr.
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Țara în care s-au furat 700.000 de euro într-un an și jumătate cu o stație de taxare falsă. E locul în care Adi Mutu n-a putut să iasă din hotel pentru că afară erau lei
Fanatik.ro
Țara în care s-au furat 700.000 de euro într-un an și jumătate cu o stație de taxare falsă. E locul în care Adi Mutu n-a putut să iasă din hotel pentru că afară erau lei
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit