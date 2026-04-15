Companiile din domeniul tehnologiei investesc miliarde de dolari pentru a cuceri piața profitabilă a conectivității prin satelit, dar va fi o sarcină dificilă să egaleze rețeaua Starlink, care numără 10.000 de sateliți.

Servicii de conectare

Prin această tranzacție, Amazon adaugă cele două duzini de sateliți ai Globalstar la rețeaua sa existentă de peste 200 de sateliți.

Amazon lucrează la extinderea rețelei sale prin lansarea a aproximativ 3.200 de sateliți pe orbita joasă a Pământului până în 2029, aproximativ jumătate dintre aceștia trebuind să fie operaționali până la termenul limită de reglementare din iulie. De asemenea, se pregătește să lanseze serviciile sale de internet prin satelit în acest an.

Rețeaua de sateliți Globalstar este concepută pentru conexiuni fiabile, cu volum redus de date, direct către dispozitive mobile, sau Direct-to-Device (D2D).

Tehnologia elimină necesitatea ca dispozitivele să se conecteze la turnurile de telefonie mobilă de la sol, făcându-le ⁠cruciale pentru alimentarea serviciilor de urgență și furnizarea de conectivitate în zone cu acoperire celulară limitată.

Tranzacția va ajuta Amazon să lanseze D2D începând cu 2028, au declarat companiile.

Starlink are deja 9 milioane de utilizatori

Între timp, Starlink deservește deja peste 9 milioane de utilizatori la nivel global. Starlink face parte din SpaceX și oferă internet de mare viteză prin terminale de utilizator. Dezvoltă, de asemenea, servicii D2D prin parteneriate cu operatori de telecomunicații precum T-Mobile.

„Amazon a rămas în urma Starlink în ceea ce privește internetul de mare viteză prin satelit. Achiziționarea Globalstar le permite să recupereze terenul pierdut în ceea ce privește spectrul D2D și să facă un salt înainte în implementarea D2D”, a declarat Armand Musey, președinte și fondator al Summit Ridge Group.

Cresc acțiunile

Acțiunile companiei Globalstar, cu sediul în Louisiana, au crescut cu peste 10%, după ce au înregistrat o creștere de peste 6% în ultimele două săptămâni, pe fondul rapoartelor mass-media privind discuțiile referitoare la tranzacție. Acțiunile Amazon au crescut cu 3%.

MDA Space principalul contractor pentru constelația de nouă generație a Globalstar, a înregistrat, de asemenea, o creștere de 9%.

Parteneriatul Apple – Globalstar

Globalstar furnizează în prezent funcții de siguranță bazate pe satelit, precum Emergency SOS și Find My, pentru utilizatorii de iPhone și Apple Watch ai Apple.

Amazon a declarat că a semnat un acord cu Apple pentru a continua furnizarea acestor servicii.

Apple a investit aproximativ 1,5 miliarde de dolari în Globalstar în 2024 pentru a finanța extinderea serviciilor sale de comunicații pentru iPhone, într-o tranzacție care i-a oferit gigantului tehnologic și o participație de 20% în Globalstar.

Rețeaua Apple

Globalstar a declarat la sfârșitul anului trecut că o nouă rețea susținută de Apple, aflată în curs de dezvoltare, își va extinde acoperirea la 54 de sateliți, inclusiv un număr mic de sateliți de rezervă, față de cele două duzini existente în prezent.

Apple nu a răspuns imediat la o întrebare adresată de Reuters cu privire la poziția sa actuală în Globalstar.

Dominația SpaceX

Mișcarea Amazon vine la scurt timp după ce SpaceX a avansat cu planul său de listare la bursă într-o tranzacție ce ar putea evalua compania la 2.000 de miliarde de dolari.

SpaceX, compania lui Musk, a desfășurat sateliți Starlink într-un ritm rapid, lansând zeci deodată și construind cea mai mare constelație de sateliți din lume.

Starlink reprezintă aproximativ 50% până la 80% din veniturile SpaceX. Pe lângă Starlink, SpaceX deține și afacerea cu lansări de rachete ce are drept clienți NASA și armata SUA, dar și rețeaua socială X (fostul Twitter – n.r.) și compania de inteligență artificială xAI – care produce chatbotul Grok.

Conform acordului cu Amazon, acționarii firmei de sateliți pot alege să primească fie 90 de dolari în numerar, fie 0,3210 acțiuni ordinare Amazon pentru fiecare acțiune Globalstar pe care o dețin.

Oferta reprezintă o primă de peste 31% față de prețul de închidere al Globalstar din 1 aprilie – cu o zi înainte de apariția știrilor privind negocierile pentru tranzacție.

„Atitudine foarte deschisă” din partea autorităților

Achiziția este preconizată a se finaliza anul viitor, sub rezerva aprobărilor de reglementare și a îndeplinirii unor obiective specifice de implementare de către Globalstar.

Tranzacția va necesita aprobarea Comisiei Federale de Comunicații din SUA (FCC). Președintele agenției, Brendan Carr, a declarat într-un interviu acordat CNBC că FCC are o „atitudine foarte deschisă” față de această achiziție.

