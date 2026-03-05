„Avea pe mâini sângele a mii de ucraineni”: Acuzații grave la adresa Teheranului

Un gest diplomatic rar a venit din partea Ucrainei după moartea ayatollahului Ali Khamenei. Ambasadorul ucrainean în Africa de Sud, Olexander Scherba, a refuzat să semneze cartea de condoleanțe deschisă de Ambasada Iranului și a trimis o scrisoare directă și dură către diplomatul iranian. Mesajul, publicat de Scherba și pe Facebook, explică de ce Ucraina nu poate deplânge moartea liderului iranian.

Diplomatul ucrainean spune că Iranul este responsabil pentru moartea a mii de civili din Ucraina, deoarece a furnizat Rusiei drone Shahed și alte tehnologii militare folosite în atacurile asupra orașelor.

„Liderii Iranului aveau pe mâini sângele a mii de cetățeni ucraineni, bărbați și femei, copii și vârstnici, uciși cu ajutorul dronelor Shahed și al altor echipamente militare oferite Rusiei”, a scris Scherba în mesajul trimis Ambasadei Iranului.

„După trei ani de drone Shahed peste Kiev, nu pot decât să mă bucur”

Ambasadorul a mărturisit că trauma războiului a schimbat modul în care privește astfel de evenimente și că, deși încearcă să nu se bucure de moartea altor oameni, experiența războiului l-a făcut să vadă lucrurile altfel.

„Fiind o persoană de credință, încerc să nu mă bucur de moartea altor oameni. Dar după trei ani în care am auzit în fiecare noapte mașinile de moarte create de Iran urlând pe cerul Kievului și al altor orașe pașnice, nu pot decât să mă bucur că fiecare vinovat va da socoteală pentru ceea ce a făcut”, a transmis diplomatul iranian.

El a adăugat că nu are nimic personal împotriva ambasadorului Iranului, dar că diplomații ajung uneori să apere deciziile unor lideri care au făcut rău altor popoare.

„Sper că înțelegeți că nu pot exprima condoleanțe pentru cineva a cărui moarte nu o jelesc”, a mai scris Scherba.

Khamenei, ucis odată cu „Roaring Lion” și „Epic Fury”

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis pe 28 februarie 2026, în urma unor lovituri militare masive lansate asupra Iranului. Avea 86 de ani. Atunci, Israelul și Statele Unite au anunțat succesul operațiunilor „Roaring Lion” și „Epic Fury”.

Asasinarea ayatollahului Ali Khamenei nu a fost un atac spontan, ci rezultatul unei operațiuni de ani, bazată pe supraveghere, atacuri cibernetice și analiză de date la scară masivă.

După atacuri, Iranul a lansat rachete balistice asupra Israelului și a atacat cu rachete și drone mai multe baze militare americane din Orientul Mijlociu. Explozii au fost raportate în Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit, Arabia Saudită și Iordania, iar atacuri au fost semnalate inclusiv în orașe precum Dubai, Abu Dhabi și Riyadh. Israelul a răspuns prin lovituri asupra unor ținte Hezbollah din Liban.

Președintele american Donald Trump a declarat că liderii iranieni ar dori reluarea negocierilor cu Washingtonul și că Statele Unite sunt dispuse să discute. Casa Albă estimează că în operațiunea „Epic Fury” au fost eliminați 48 de lideri ai regimului iranian. Trump a afirmat că războiul cu Iranul ar putea dura aproximativ patru săptămâni, iar armata americană a confirmat că patru militari americani au murit în timpul operațiunilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE