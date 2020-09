Un adevărat desant diplomatic a avut loc miercuri, la casa Svetlanei Aleksievici, una dintre vocile societății civile din Belarus. Alături de diplomați, în fața blocului în care trăiește scriitoarea s-au strâns și sute de cetățeni.

Svetlana Aleksievici, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură, este ultimul lider al opoziției din Belarus care nu a fost arestat sau nu a plecat din țară.

„Am primit informații că persoane necunoscute sună la apartamentul Svetlanei Aleksievici, probabil reprezentanți ai serviciilor secrete sau poliției”, a declarat ambasadorul Lituaniei în Belarus, Andrius Pulokas, care a explicat sosirea sa și a colegilor săi.

„Așa că am decis că ea este sub amenințarea arestului și am mers acasă la ea. Svetlana nu vrea să își părăsească țara”, a mai adăugat diplomatul lituanian.

Printre diplomații europeni care au mers la apartamentul Svetlanei Aleksievici se numără și ambasadorul țării noastre, Viorel Moșanu.

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit despre acest demers al diplomatului român de la Minsk.

„Pentru că vorbim de încălcări ale drepturilor omului, azi dimineaţă, ambasadorul nostru la Minsk, conform instrucţiunilor mele, a mers, alături de colegi ai săi din UE, să o viziteze pe una dintre faimoasele reprezentate ale opoziţiei – Svetlana Aleksievici, câştigătoare a Premiului Nobel pentru Literatură, pentru a se asigura că drepturile omului sunt respectate şi cred că trebuie să continuăm să facem presiuni la adresa regimului, pentru a avea un dialog deschis cu opoziţia şi nu prin mijloace represive”, a declarat miercuri şeful diplomaţiei române, în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române.

As instructed, RO Ambassador 2 #Belarus, together w/other EU colleagues, visited 2day t/Nobel Prize winner Svetlana Alexievich @ her residence. She has raised her voice 4 democracy 2 ensure a better future 4 Belarusians. We urge #Belarusian authorities to stop harrasing her — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) September 9, 2020

El a intervenit și pe Twitter, pentru a cere autorităților din Belarus să oprească hărțuirea liderei opoziției.

