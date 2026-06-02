Conform informațiilor furnizate de Serviciul de Grăniceri al Ucrainei pe canalul oficial de Telegram, un kievean a încercat să traverseze ilegal frontiera spre România, alegând un traseu montan izolat, evitând punctele de trecere oficiale.

În cursul acestei tentative nocturne, bărbatul a dat peste o ursoaică. Pentru a evita pericolul iminent, acesta s-a urcat într-un copac și a solicitat ajutor.

„În timpul intervenției grănicerilor din cadrul detașamentului Mukacevo (Muncaci), animalul dispăruse deja din zona respectivă”, se arată în comunicarea oficială a Serviciului de Grăniceri.

Bărbatul a fost coborât în siguranță din copac și transportat la o unitate a grănicerilor. Pe numele acestuia a fost întocmit un proces verbal pentru încălcarea legii.

Incidentul s-a petrecut pe data de 30 mai, fiind raportat la ora 14.21. Serviciul de Grăniceri al Ucrainei atrage atenția asupra riscurilor asociate traseelor montane din regiunea de frontieră.

În trecut, au fost înregistrate mai multe incidente neplăcute în această zonă. De exemplu, în februarie 2026, au fost descoperite rămășițele a două persoane lângă granița cu România.

Zona montană a Carpaților, deși spectaculoasă din punct de vedere natural, devine un spațiu periculos pentru cei care ignoră regulile de securitate.

Serviciul de Grăniceri al Ucrainei recomandă ferm evitarea acestor trasee și respectarea punctelor de trecere oficiale pentru siguranța tuturor.

Din 2022, peste 32.000 de bărbați ucraineni au trecut ilegal granița în România, conform grănicerilor citați de Bild. Cel puțin 39 de ucraineni au murit în România, fugind de război.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE