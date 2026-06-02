Comparativ cu 2024, încasările au fost mai mari cu aproximativ 4,35 miliarde de lei, ceea ce confirmă o evoluție pozitivă a colectării taxelor și impozitelor în regiunea Moldovei.

Cea mai mare contribuție la bugetul general consolidat a venit din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Iași. Instituția a colectat aproape 11,1 miliarde de lei în 2025, cu circa 1,73 miliarde de lei mai mult decât în 2024. Creșterea de 18,53% este cea mai mare înregistrată dintre cele șase județe din regiune.

Pe locul al doilea se află Suceava, cu încasări de 5,74 miliarde de lei și o creștere de 16,05%. Urmează Bacău, care a colectat 5,44 miliarde de lei, în creștere cu 17,25%. Neamț a raportat venituri de 3,9 miliarde de lei, cu 14,45% mai mult față de anul anterior. La Botoșani au fost colectate 2,63 miliarde de lei, în creștere cu 12,87%, iar Vaslui a ajuns la 2,36 miliarde de lei, înregistrând o majorare de 10,52%.

Datele arată că principalele surse ale creșterii au fost impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată (TVA). Încasările din impozitul pe profit au urcat de la 1,55 miliarde de lei în 2024 la 4,79 miliarde de lei în 2025. De asemenea, veniturile din TVA au crescut de la 3,92 miliarde de lei la 4,64 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un plus de aproximativ 718 milioane de lei.

În schimb, încasările din impozitul pe venit au scăzut de la 3,73 miliarde de lei la 1,97 miliarde de lei. O ușoară diminuare a fost înregistrată și la accize, care au coborât de la 69,3 milioane de lei la 62,1 milioane de lei.

Creșteri importante au fost raportate și la bugetele sociale. Bugetul asigurărilor sociale de stat a ajuns la 11,44 miliarde de lei, față de 10,21 miliarde de lei în 2024. Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate a crescut la 5,77 miliarde de lei, de la 4,95 miliarde de lei, iar bugetul asigurărilor pentru șomaj a urcat la 206 milioane de lei, comparativ cu 174 milioane de lei în anul precedent.

