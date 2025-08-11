„Echipa noastră lucrează cu Statele Unite. Nu încetăm comunicarea nici măcar o zi despre cum să asigurăm o pace reală. Înțelegem intenția rușilor de a încerca să păcălească America. Nu vom permite acest lucru”, a spus Volodimir Zelenski în perspectiva întrevederii programate pentru vineri, în Alaska, între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski: Putin vrea să-i manipuleze pe toți

Zelenski a reiterat că Rusia nu a făcut niciun pas spre pace în Ucraina. „Toată lumea vede că Rusia nu a făcut niciun pas real către pace, niciun pas pe pământ sau în aer care ar putea salva vieți”, a subliniat șeful statului ucrainean.

Prin urmare, Zelenski a cerut noi sancțiuni și presiuni asupra Rusiei din partea Statelor Unite, Europei și a altor țări. „Dacă Rusia nu vrea să oprească războiul, atunci economia sa trebuie oprită”, a afirmat președintele ucrainean.

În același timp, Zelenski a menționat că apreciază foarte mult „determinarea cu care președintele Trump este hotărât să oprească (…) războiul”. Potrivit președintelui ucrainean, citat de Ukrainska Pravda, „singura cauză principală a crimelor (din Ucraina – n.r.) este dorința lui Putin de a lupta și de a-i manipula pe toți cei cu care intră în contact”.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Europa insistă pentru o pace justă

Potrivit Bloomberg, liderii europeni încearcă să poarte noi discuții cu Donald Trump înainte de întâlnirea prevăzută cu Vladimir Putin. Trump a discutat deja cu mai mulți lideri europeni după vizita emisarului său special Steve Witkoff la Moscova.

Liderii europeni insistă ca Ucraina să participe la negocierile dintre Statele Unite şi Rusia. Volodimir Zelenski, care, în principiu, nu va participa la acest summit, şi-a îndemnat aliaţii europeni, în special Franţa, Germania şi Regatul Unit, care sunt, de asemenea, excluse de la negocieri, să definească o abordare comună, notează AFP.

O „reuniune extraordinară” prin videoconferinţă este programată pentru luni între miniştrii de Externe din statele membre UE şi omologul lor ucrainean.

Liderii statelor nordice și baltice au emis duminică o declarație comună în care își reafirmă sprijinul pentru Ucraina și consideră că războiul „ilegal” dus de Rusia se poate încheia doar prin menținerea unei presiuni puternice asupra Kremlinului.

În același timp, liderii de stat ai Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă un comunicat comun în care salută eforturile lui Trump de a încerca să pună capăt războiului în Ucraina, dar au cerut menținerea presiunii asupra Rusiei, un armistițiu imediat sau cel puțin reducerea ostilităților, includerea obligatorie a Ucrainei în discuții, negocieri al căror punct de plecare să fie actuala linie a frontului, iar un viitor acord de pace să cuprindă garanții de securitate pentru Ucraina.

Recomandări Agențiile antidrog și antidoping, două instituții-cheie politizate și ineficiente. Cine sunt sinecuriștii susținuți de PSD și de PNL care le conduc

Volodimir Zelenski ar putea asista la summitul din Alaska

În acest context, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că Volodimir Zelenski ar putea asista la summitul din Alaska, la cererea europenilor.

„Da, cred, fără îndoială, că este posibil. Cu siguranţă nu poate exista un acord dacă toate părţile implicate nu-l semnează. Şi, evident, prioritatea absolută este să se pună capăt războiului”, a comentat diplomatul american într-o intervenție la CNN pe tema unei eventuale prezențe a şefului statului ucrainean în Alaska.

Dar, în final, decizia îi va aparţine lui Trump. „Dacă el (președintele american – n.r.) consideră că invitarea lui Zelenski este cea mai bună soluţie, atunci o va face”, a adăugat Matthew Whitaker, precizând că „nu s-a luat nicio decizie”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE