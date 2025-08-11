„Echipa noastră lucrează cu Statele Unite. Nu încetăm comunicarea nici măcar o zi despre cum să asigurăm o pace reală. Înțelegem intenția rușilor de a încerca să păcălească America. Nu vom permite acest lucru”, a spus Volodimir Zelenski în perspectiva întrevederii programate pentru vineri, în Alaska, între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski: Putin vrea să-i manipuleze pe toți

Zelenski a reiterat că Rusia nu a făcut niciun pas spre pace în Ucraina. „Toată lumea vede că Rusia nu a făcut niciun pas real către pace, niciun pas pe pământ sau în aer care ar putea salva vieți”, a subliniat șeful statului ucrainean.

Prin urmare, Zelenski a cerut noi sancțiuni și presiuni asupra Rusiei din partea Statelor Unite, Europei și a altor țări. „Dacă Rusia nu vrea să oprească războiul, atunci economia sa trebuie oprită”, a afirmat președintele ucrainean.

În același timp, Zelenski a menționat că apreciază foarte mult „determinarea cu care președintele Trump este hotărât să oprească (…) războiul”. Potrivit președintelui ucrainean, citat de Ukrainska Pravda, „singura cauză principală a crimelor (din Ucraina – n.r.) este dorința lui Putin de a lupta și de a-i manipula pe toți cei cu care intră în contact”.

Europa insistă pentru o pace justă

Potrivit Bloomberg, liderii europeni încearcă să poarte noi discuții cu Donald Trump înainte de întâlnirea prevăzută cu Vladimir Putin. Trump a discutat deja cu mai mulți lideri europeni după vizita emisarului său special Steve Witkoff la Moscova.

Liderii europeni insistă ca Ucraina să participe la negocierile dintre Statele Unite şi Rusia. Volodimir Zelenski, care, în principiu, nu va participa la acest summit, şi-a îndemnat aliaţii europeni, în special Franţa, Germania şi Regatul Unit, care sunt, de asemenea, excluse de la negocieri, să definească o abordare comună, notează AFP.

O „reuniune extraordinară” prin videoconferinţă este programată pentru luni între miniştrii de Externe din statele membre UE şi omologul lor ucrainean.

Liderii statelor nordice și baltice au emis duminică o declarație comună în care își reafirmă sprijinul pentru Ucraina și consideră că războiul „ilegal” dus de Rusia se poate încheia doar prin menținerea unei presiuni puternice asupra Kremlinului.

În același timp, liderii de stat ai Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă un comunicat comun în care salută eforturile lui Trump de a încerca să pună capăt războiului în Ucraina, dar au cerut menținerea presiunii asupra Rusiei, un armistițiu imediat sau cel puțin reducerea ostilităților, includerea obligatorie a Ucrainei în discuții, negocieri al căror punct de plecare să fie actuala linie a frontului, iar un viitor acord de pace să cuprindă garanții de securitate pentru Ucraina.

Volodimir Zelenski ar putea asista la summitul din Alaska

În acest context, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că Volodimir Zelenski ar putea asista la summitul din Alaska, la cererea europenilor.

„Da, cred, fără îndoială, că este posibil. Cu siguranţă nu poate exista un acord dacă toate părţile implicate nu-l semnează. Şi, evident, prioritatea absolută este să se pună capăt războiului”, a comentat diplomatul american într-o intervenție la CNN pe tema unei eventuale prezențe a şefului statului ucrainean în Alaska.

Dar, în final, decizia îi va aparţine lui Trump. „Dacă el (președintele american – n.r.) consideră că invitarea lui Zelenski este cea mai bună soluţie, atunci o va face”, a adăugat Matthew Whitaker, precizând că „nu s-a luat nicio decizie”.

Anvelopa unui TIR a luat foc în mers, în zona Vămii Porţile de Fier I. Circulația este oprită pe DN6
Știri România 11:50
Anvelopa unui TIR a luat foc în mers, în zona Vămii Porţile de Fier I. Circulația este oprită pe DN6
Autostrada Soarelui este închisă din cauza unui accident cu 7 mașini pe sensul spre Constanța
Știri România 10:31
Autostrada Soarelui este închisă din cauza unui accident cu 7 mașini pe sensul spre Constanța
Monden

Heidi Klum șochează din nou cu o ședință foto nud. La 52 de ani, vedeta a apărut complet goală într-un pictorial inedit
Stiri Mondene 11:31
Heidi Klum șochează din nou cu o ședință foto nud. La 52 de ani, vedeta a apărut complet goală într-un pictorial inedit
Reacția lui Florin Ristei și a lui Speak, după ce au apărut imagini controversate din trecutul Biancăi de la „Insula iubirii": „Urât"
Stiri Mondene 11:15
Reacția lui Florin Ristei și a lui Speak, după ce au apărut imagini controversate din trecutul Biancăi de la „Insula iubirii”: „Urât”
Politic

Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor"
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Cristian Tudor Popescu și cele mai tari porecle date politicienilor de-a lungul timpului. Cum l-a „botezat" pe Grindeanu
Politică 10 aug.
Cristian Tudor Popescu și cele mai tari porecle date politicienilor de-a lungul timpului. Cum l-a „botezat” pe Grindeanu
