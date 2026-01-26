„Am primit sponsorizare o ambulanţă, 82.000 de euro, ultimul model, nou-nouţă. Am încercat să găsim un şofer, un ambulanţier, ce să vedeţi, pe salariul mic pe care îl oferă instituţia, nu numai a noastră, spitalele, a venit un cetăţean, s-a înscris la concurs singur pe post şi când a aflat salariul a spus: mulţumesc frumos, nu am nevoie.

Este 3.560 de lei net, în mână, să fii şofer de ambulanţă, e adevărat că e nouă, e cu climatizare, e cu tot ce trebuie, ultramodernă, din păcate, nu are cine să o folosească”, a declarat medicul Toni Popescu luni seară, la Medika Tv.

Ambulanţa, destinată transportului, este dotată ca una de intervenţii, conform dorinţei sponsorului, a adăugat medicul citat de Medika Tv.

