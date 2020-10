”Noi am sunat ieri dimineață la 8.21, am mai sunat la 14.30 și ultima dată, aseară. După 27 ore a venit o ambulanță acasă. Eu sunt în izolare de marți, cea mică, de joi. Automat nu aveam voie să ieșim din casă. Prima dată mi s-a comunicat că o să vină în cursul zilei. Având în vedere că copilul are astm, să vedem ce tratament vom urma”, a declarat Mădălina Anton, mama fetiței pentru Digi 24.

Femeia din Oradea spune că în tot acest timp fata ei a avut o temperatură de 39 de grade, iar starea ei de se agrava de la o oră la alta.

”Situația a degenerat, eu am sunat la 112, la serviciul medical, în condițiile în care eram deja nervoasă, mi s-a închis telefonul în nas. Am mai sunat o dată, răspunsul a fost halucinant, că dacă nu vreau să aștept, să îmi iau copilul să îl testez cu bani, să nu aștept să îl fac gratis. Asta deși eu am spus că sunt în izolare”, a mai explicat femeia.

A sunat și la DSP Oradea: ”Doamna de acolo mi-a spus că nu are cum să sune ea la ambulanță, mi-a sugerat să sun la medicul de familie, să sune el la ambulanță”, a mai explicat femeia.

UPU SMURD Bihor justifică situația prin faptul că serviciul de ambulanță ar fi suprasolicitat.

”Nu e singurul caz care se rezolvă după 36 de ore. (…) Cam de mai mult de o săptămână, odată ce în Bihor se aplica regula că fiecare echipaj care ajunge la un caz să recolteze, brusc a crescut numărul solicitărilor pentru testare, de peste 10 ori.

Săptămâna asta au fost peste 230 apeluri doar pentru testare, e clar că echipajele de urgență nu pot face față la testări în acest ritm. Atunci se prioritizează”, a declarat Hadrian Borcea, șeful UPU SMURD Bihor pentru Digi 24.

În Bihor, sâmbătă, au fost înregistrate 240 de noi cazuri de coronavirus în ultimele 24 de ore, iar rata de infectare la mia de locuitori a ajuns la 3,21.



