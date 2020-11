„Suntem într-o situație în care ambulanțele abia mai reușesc să facă față. Acesta este motivul pentru care încercăm să găsim mașini de la societățile din subordinea primăriei, să le punem la dispoziție Serviciului de Ambulanță pentru recoltarea de probe la domiciliu, ca să nu trebuiască să folosească ambulanțe pentru asta. Pregătim deja microbuze din partea STPT, pe care le vom putea folosi la un moment dat”, a transmis primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Numai că Serviciul de Ambulanță Timiș nu are nevoie de microbuze. Potrivit directorului SAJ Timiș, Iancu Leonida, e nevoie de cinci mașini mici cu tot cu șoferi și asistenți medicali, pe care primăria îi poate lua de la Serviciul Medicină Școlară.

Ne-au întrebat cu ce pot să ne ajute. Noi am spus că microbuzele, cel puțin în etapa actuală, nu sunt de ajutor. Dar la recoltări, dacă ne-ar putea ajuta cu șofer și cu asistent medical. Am făcut o hârtie oficială.

Iancu Leonida, directorul Serviciului de Ambulanță Timiș: