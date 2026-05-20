Doar 0,54% din deșeurile din sectorul 3 au fost tratate

Conform controalelor efectuate de comisarii Gărzii de Mediu, situația din sectorul 3 reprezintă o încălcare gravă a legislației privind regimul deșeurilor (OUG 92/2021).

„Potrivit datelor analizate de comisarii de mediu, sectorul 3 a trimis la tratare doar 0,54% din deșeurile municipale colectate în amestec, în timp ce restul – aproape integral – a fost depozitat direct”, se arată într-un comunicat al instituției.

România riscă să rateze țintele europene de reciclare

România avea obligația de a atinge o rată de minimum 50% reciclare și pregătire pentru reutilizare a deșeurilor municipale până în 2025.

Cu toate acestea, situația din sectorul 3 arată că obiectivele sunt departe de a fi atinse. Garda de Mediu avertizează că „în condițiile în care aproape toate deșeurile municipale din sectorul 3 ajung direct la groapă, atingerea acestei ținte este practic imposibilă”.

Autoritățile europene urmăresc creșterea progresivă a acestor obiective, până la 55% în 2030 și 60% în 2035.

Ce sancțiuni a aplicat Garda de Mediu

Pe lângă amenda aplicată Primăriei Sectorului 3, Garda de Mediu a sancționat și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Municipiul București (ADIGIDMB) cu suma de 60.000 de lei.

În plus, au fost impuse măsuri pentru monitorizarea și controlul fluxurilor de deșeuri la nivelul Capitalei.

„Comisarii au cerut explicit ca întreaga cantitate de deșeuri colectată în amestec din București să fie trimisă la tratare mecano-biologică înainte de depozitarea finală.

Raportul de control arată clar că acest model de gestionare a deșeurilor menține un sistem bazat aproape exclusiv pe depozitare, nu pe reciclare și valorificare”, au subliniat reprezentanții Gărzii de Mediu, citați de News.ro.

Ce măsuri a impus Garda de Mediu în sectorul 3

În urma controalelor, Garda de Mediu a impus măsuri stricte pentru conformarea cu legislația europeană și națională.

Autoritățile locale sunt acum obligate să implementeze soluții eficiente pentru tratarea și reciclarea deșeurilor, astfel încât să asigure reducerea cantității de gunoi care ajunge în gropile de depozitare.

„Mai grav, verificările au arătat că acest lucru s-a întâmplat deși exista obligația legală pentru tratarea deșeurilor înainte de depozitare”, a adăugat Garda de Mediu.

Situația din sectorul 3 evidențiază provocările majore cu care se confruntă România în procesul de aliniere la normele europene privind reciclarea și gestionarea deșeurilor. Cu doar câțiva ani rămași până la următorul termen-limită stabilit la nivel european, eforturile pentru îmbunătățirea acestui sistem devin cruciale.

Probleme majore pot avea și românii care depozitează sacii de gunoi lângă coșuri sau tomberoane. Aceștia riscă inclusiv plângere penală, în funcție de gravitatea faptei.